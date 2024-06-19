https://ria.ru/20240619/dtp-1953904682.html

В Казани мужчина погиб в ДТП

В Казани мужчина погиб в ДТП - РИА Новости, 19.06.2024

В Казани мужчина погиб в ДТП

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Казани, в результате которого мужчина погиб и пять человек пострадали, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:28

2024-06-19T11:28

2024-06-19T11:28

происшествия

казань

lada vesta

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Казани, в результате которого мужчина погиб и пять человек пострадали, сообщает МВД по Татарстану. "В 05.35 в Казани на пересечении улицы Р.Зорге — проспекта Победы 23-летний водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным, не имея права управления транспортными средствами, не выбрал безопасный боковой интервал, безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и совершил наезд на бетонное ограждение, после чего совершил наезд на металлический отбойник и опору моста", - говорится в сообщении. По информации МВД, в результате ДТП водитель автомобиля и четыре пассажира в возрасте от 17 до 52 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Один пассажир, 31-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия.

https://ria.ru/20240429/dtp-1942984150.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, lada vesta, республика татарстан (татарстан)