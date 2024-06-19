Рейтинг@Mail.ru
В Казани мужчина погиб в ДТП - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/dtp-1953904682.html
В Казани мужчина погиб в ДТП
В Казани мужчина погиб в ДТП - РИА Новости, 19.06.2024
В Казани мужчина погиб в ДТП
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Казани, в результате которого мужчина погиб и пять человек пострадали, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:28
2024-06-19T11:28
происшествия
казань
lada vesta
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Казани, в результате которого мужчина погиб и пять человек пострадали, сообщает МВД по Татарстану. "В 05.35 в Казани на пересечении улицы Р.Зорге — проспекта Победы 23-летний водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным, не имея права управления транспортными средствами, не выбрал безопасный боковой интервал, безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и совершил наезд на бетонное ограждение, после чего совершил наезд на металлический отбойник и опору моста", - говорится в сообщении. По информации МВД, в результате ДТП водитель автомобиля и четыре пассажира в возрасте от 17 до 52 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Один пассажир, 31-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия.
https://ria.ru/20240429/dtp-1942984150.html
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, lada vesta, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Lada Vesta, Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани мужчина погиб в ДТП

В Казани водитель легковушки погиб и пять человек пострадали в ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Казани, в результате которого мужчина погиб и пять человек пострадали, сообщает МВД по Татарстану.
"В 05.35 в Казани на пересечении улицы Р.Зорге — проспекта Победы 23-летний водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным, не имея права управления транспортными средствами, не выбрал безопасный боковой интервал, безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и совершил наезд на бетонное ограждение, после чего совершил наезд на металлический отбойник и опору моста", - говорится в сообщении.
По информации МВД, в результате ДТП водитель автомобиля и четыре пассажира в возрасте от 17 до 52 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Один пассажир, 31-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Татарстане женщина на иномарке насмерть сбила троих подростков
29 апреля, 05:52
 
ПроисшествияКазаньLada VestaРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала