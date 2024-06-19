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В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 19.06.2024
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05:10 19.06.2024 (обновлено: 06:06 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/dtp-1953846534.html
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 19.06.2024
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легковой машины с грузовиком на федеральной автодороге в Красноярском крае, сообщается на... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T05:10
2024-06-19T06:06
происшествия
красноярский край
красноярск
кемерово
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легковой машины с грузовиком на федеральной автодороге в Красноярском крае, сообщается на сайте ГУМВД по региону. "Сегодня утром на 565 километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь граждан, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством марки "ГАЗ" под управлением 61-летнего мужчины. В результате аварии четыре человека, находящихся в Toyota, погибли на месте, трое пострадали. Водитель автомобиля "ГАЗ" не пострадал", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства случившегося. На месте осуществляется реверсивное движение.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД, в автомобиле находились только граждане иностранного государства, в том числе водитель. Гражданами какой страны являются пострадавшие, пока выясняется.
https://ria.ru/20240618/avariya-1953805049.html
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происшествия, красноярский край, красноярск, кемерово, россия
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Кемерово, Россия
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли четыре человека, трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легковой машины с грузовиком на федеральной автодороге в Красноярском крае, сообщается на сайте ГУМВД по региону.
"Сегодня утром на 565 километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь граждан, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством марки "ГАЗ" под управлением 61-летнего мужчины. В результате аварии четыре человека, находящихся в Toyota, погибли на месте, трое пострадали. Водитель автомобиля "ГАЗ" не пострадал", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В Рязанской области экстренно прооперировали пострадавшего в ДТП
Вчера, 20:22
В ведомстве отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства случившегося. На месте осуществляется реверсивное движение.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД, в автомобиле находились только граждане иностранного государства, в том числе водитель. Гражданами какой страны являются пострадавшие, пока выясняется.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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Вчера, 08:14
 
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