https://ria.ru/20240619/dtp-1953846534.html

В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 19.06.2024

В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легковой машины с грузовиком на федеральной автодороге в Красноярском крае, сообщается на... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T05:10

2024-06-19T05:10

2024-06-19T06:06

происшествия

красноярский край

красноярск

кемерово

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легковой машины с грузовиком на федеральной автодороге в Красноярском крае, сообщается на сайте ГУМВД по региону. "Сегодня утром на 565 километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь граждан, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством марки "ГАЗ" под управлением 61-летнего мужчины. В результате аварии четыре человека, находящихся в Toyota, погибли на месте, трое пострадали. Водитель автомобиля "ГАЗ" не пострадал", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства случившегося. На месте осуществляется реверсивное движение.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД, в автомобиле находились только граждане иностранного государства, в том числе водитель. Гражданами какой страны являются пострадавшие, пока выясняется.

https://ria.ru/20240618/avariya-1953805049.html

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красноярский край

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происшествия, красноярский край, красноярск, кемерово, россия