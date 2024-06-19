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Украинский дрон врезался в многоэтажку в Херсонской области
Украинский дрон врезался в многоэтажку в Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2024
Украинский дрон врезался в многоэтажку в Херсонской области
Украинский дрон врезался в многоэтажку в Новой Каховке Херсонской области, повреждены несколько балконов и окон, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:03
2024-06-19T12:03
2024-06-19T12:03
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн -РИА Новости. Украинский дрон врезался в многоэтажку в Новой Каховке Херсонской области, повреждены несколько балконов и окон, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Киевский режим продолжает воевать с мирными жителями и обстреливать жилые кварталы на левом берегу Днепра. Сегодня утром дрон вражеских боевиков протаранил одну из квартир в жилой многоэтажке в Новой Каховке. Несколько балконов и окон получили повреждения", - написал Сальдо. По его словам, погибших и пострадавших нет.
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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
Украинский дрон врезался в многоэтажку в Херсонской области
Сальдо: дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Новой Каховке, повреждены балконы