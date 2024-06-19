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Украинский дрон врезался в многоэтажку в Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/dron-1953916216.html
Украинский дрон врезался в многоэтажку в Херсонской области
Украинский дрон врезался в многоэтажку в Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2024
Украинский дрон врезался в многоэтажку в Херсонской области
Украинский дрон врезался в многоэтажку в Новой Каховке Херсонской области, повреждены несколько балконов и окон, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:03
2024-06-19T12:03
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн -РИА Новости. Украинский дрон врезался в многоэтажку в Новой Каховке Херсонской области, повреждены несколько балконов и окон, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Киевский режим продолжает воевать с мирными жителями и обстреливать жилые кварталы на левом берегу Днепра. Сегодня утром дрон вражеских боевиков протаранил одну из квартир в жилой многоэтажке в Новой Каховке. Несколько балконов и окон получили повреждения", - написал Сальдо. По его словам, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
Украинский дрон врезался в многоэтажку в Херсонской области

Сальдо: дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Новой Каховке, повреждены балконы

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиЖилой дом в Новой Каховке, пострадавший в результате атаки украинского дрона
Жилой дом в Новой Каховке, пострадавший в результате атаки украинского дрона - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Жилой дом в Новой Каховке, пострадавший в результате атаки украинского дрона
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн -РИА Новости. Украинский дрон врезался в многоэтажку в Новой Каховке Херсонской области, повреждены несколько балконов и окон, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Киевский режим продолжает воевать с мирными жителями и обстреливать жилые кварталы на левом берегу Днепра. Сегодня утром дрон вражеских боевиков протаранил одну из квартир в жилой многоэтажке в Новой Каховке. Несколько балконов и окон получили повреждения", - написал Сальдо.
По его словам, погибших и пострадавших нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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