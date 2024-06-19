https://ria.ru/20240619/dogovor-1954099956.html

Эксперт назвал договор с КНДР противоположностью связи США и Южной Кореи

Эксперт назвал договор с КНДР противоположностью связи США и Южной Кореи - РИА Новости, 19.06.2024

Эксперт назвал договор с КНДР противоположностью связи США и Южной Кореи

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является зеркальной противоположностью отношениям США и Южной Кореи и построен не на... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T20:27

2024-06-19T20:27

2024-06-19T20:27

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сша

южная корея

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

в мире

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СЕУЛ, 19 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является зеркальной противоположностью отношениям США и Южной Кореи и построен не на неоколониализме, а в духе многополярности, заявил РИА Новости профессор университета Хансин Ли Хэ Ён. "Нынешний Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является сжатым вариантом 70-летних отношений между США и Южной Кореей, включая их альянс, но в духе антинеоколониализма, зеркальной противоположностью. Он реорганизует 20 лет отношений РФ и КНДР с 2001 года в соответствии с многополярным миропорядком и враз поднимает их на новый уровень", - пояснил эксперт. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что и Россия, и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не примелют язык шантажа и диктата. Лидер КНДР Ким Чен Ын же отметил, что заключенный между Москвой и Пхеньяном договор носит миролюбивый и оборонительный характер и ускорит создание нового многополярного мира. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

https://ria.ru/20240619/pkhenyan-1953932941.html

россия

сша

южная корея

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россия, сша, южная корея, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире