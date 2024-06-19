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В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках - РИА Новости, 19.06.2024
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13:43 19.06.2024 (обновлено: 14:07 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/dnevniki-1953958332.html
В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках
В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках - РИА Новости, 19.06.2024
В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках
Полиция в болгарской столице Софии арестовала 18-летнего хакера, который взломал систему электронных школьных дневников, сообщает газета "24 часа". РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:43
2024-06-19T14:07
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полиция в болгарской столице Софии арестовала 18-летнего хакера, который взломал систему электронных школьных дневников, сообщает газета "24 часа". В правоохранительных органах сообщают, что юный хакер манипулировал данными системы, исправляя оценки и отметки о пропуске занятий. Подозреваемый вел преступную деятельность с 2023 года. Он уже закончил гимназию. Предполагается, что юноша исправлял не только свои оценки, но и других учащихся. Расследование должно установить, идет ли речь о жестах доброй воли или об оплачиваемых услугах.
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в мире, болгария, софия (город)
В мире, Болгария, София (город)
В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках

В Софии арестовали хакера, взломавшего систему электронных школьных дневников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полиция в болгарской столице Софии арестовала 18-летнего хакера, который взломал систему электронных школьных дневников, сообщает газета "24 часа".
В правоохранительных органах сообщают, что юный хакер манипулировал данными системы, исправляя оценки и отметки о пропуске занятий.
Подозреваемый вел преступную деятельность с 2023 года. Он уже закончил гимназию.
Предполагается, что юноша исправлял не только свои оценки, но и других учащихся. Расследование должно установить, идет ли речь о жестах доброй воли или об оплачиваемых услугах.
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