https://ria.ru/20240619/dnevniki-1953958332.html
В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках
В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках - РИА Новости, 19.06.2024
В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках
Полиция в болгарской столице Софии арестовала 18-летнего хакера, который взломал систему электронных школьных дневников, сообщает газета "24 часа". РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:43
2024-06-19T13:43
2024-06-19T14:07
в мире
болгария
софия (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163921_0:168:2806:1746_1920x0_80_0_0_44631676af8cdf6cca772c16daca99aa.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полиция в болгарской столице Софии арестовала 18-летнего хакера, который взломал систему электронных школьных дневников, сообщает газета "24 часа". В правоохранительных органах сообщают, что юный хакер манипулировал данными системы, исправляя оценки и отметки о пропуске занятий. Подозреваемый вел преступную деятельность с 2023 года. Он уже закончил гимназию. Предполагается, что юноша исправлял не только свои оценки, но и других учащихся. Расследование должно установить, идет ли речь о жестах доброй воли или об оплачиваемых услугах.
https://ria.ru/20240502/khaker-1943384585.html
болгария
софия (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163921_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c0353166d99388abfa6c3a980060cdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, софия (город)
В мире, Болгария, София (город)
В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках
В Софии арестовали хакера, взломавшего систему электронных школьных дневников