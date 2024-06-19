https://ria.ru/20240619/dnevniki-1953958332.html

В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках

В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках - РИА Новости, 19.06.2024

В Болгарии арестовали хакера, исправлявшего оценки в электронных дневниках

Полиция в болгарской столице Софии арестовала 18-летнего хакера, который взломал систему электронных школьных дневников, сообщает газета "24 часа". РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:43

2024-06-19T13:43

2024-06-19T14:07

в мире

болгария

софия (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163921_0:168:2806:1746_1920x0_80_0_0_44631676af8cdf6cca772c16daca99aa.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полиция в болгарской столице Софии арестовала 18-летнего хакера, который взломал систему электронных школьных дневников, сообщает газета "24 часа". В правоохранительных органах сообщают, что юный хакер манипулировал данными системы, исправляя оценки и отметки о пропуске занятий. Подозреваемый вел преступную деятельность с 2023 года. Он уже закончил гимназию. Предполагается, что юноша исправлял не только свои оценки, но и других учащихся. Расследование должно установить, идет ли речь о жестах доброй воли или об оплачиваемых услугах.

https://ria.ru/20240502/khaker-1943384585.html

болгария

софия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, болгария, софия (город)