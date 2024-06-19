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Аппарат омбудсмена готовит воссоединение пяти детей с семьями на Украине - РИА Новости, 19.06.2024
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19:40 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/deti-1954091548.html
Аппарат омбудсмена готовит воссоединение пяти детей с семьями на Украине
Аппарат омбудсмена готовит воссоединение пяти детей с семьями на Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Аппарат омбудсмена готовит воссоединение пяти детей с семьями на Украине
Аппарат детского омбудсмена прорабатывает документы, которые потребуются для воссоединения пяти детей с семьями на Украине и троих детей в России, сообщила... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:40
2024-06-19T19:40
россия
украина
катар
мария львова-белова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена прорабатывает документы, которые потребуются для воссоединения пяти детей с семьями на Украине и троих детей в России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Мы шесть детей уже вернули из этого списка (списка из 29 детей, которых необходимо воссоединить с семьями на Украине, список был зафиксирован в Катаре - ред.), воссоединили. Пять, сейчас буквально полчаса назад у нас были переговоры по этой теме, где мы прорабатывали документы, которые потребуются для этих пяти детей, чтобы мы могли их воссоединить. Вернули в Россию троих, и на троих детей сейчас готовим документы тоже на возвращение. Поэтому работа ведется, все, что от нас требуется, мы выполняем", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24". В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России.
https://ria.ru/20240619/lvova-belova-1954071014.html
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россия, украина, катар, мария львова-белова
Россия, Украина, Катар, Мария Львова-Белова
Аппарат омбудсмена готовит воссоединение пяти детей с семьями на Украине

Аппарат Львовой-Беловой готовит воссоединение 5 детей с семьями на Украине

© Fotolia / Roman Bodnarchuk Ребенок с плюшевым медведем
Ребенок с плюшевым медведем - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Fotolia / Roman Bodnarchuk
Ребенок с плюшевым медведем . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена прорабатывает документы, которые потребуются для воссоединения пяти детей с семьями на Украине и троих детей в России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы шесть детей уже вернули из этого списка (списка из 29 детей, которых необходимо воссоединить с семьями на Украине, список был зафиксирован в Катаре - ред.), воссоединили. Пять, сейчас буквально полчаса назад у нас были переговоры по этой теме, где мы прорабатывали документы, которые потребуются для этих пяти детей, чтобы мы могли их воссоединить. Вернули в Россию троих, и на троих детей сейчас готовим документы тоже на возвращение. Поэтому работа ведется, все, что от нас требуется, мы выполняем", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24".
В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России.
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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