https://ria.ru/20240619/deti-1954091548.html
Аппарат омбудсмена готовит воссоединение пяти детей с семьями на Украине
Аппарат омбудсмена готовит воссоединение пяти детей с семьями на Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Аппарат омбудсмена готовит воссоединение пяти детей с семьями на Украине
Аппарат детского омбудсмена прорабатывает документы, которые потребуются для воссоединения пяти детей с семьями на Украине и троих детей в России, сообщила... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:40
2024-06-19T19:40
2024-06-19T19:40
россия
украина
катар
мария львова-белова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103369/76/1033697608_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_8b3c2e1430891487f6c3efca8ddb9f63.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена прорабатывает документы, которые потребуются для воссоединения пяти детей с семьями на Украине и троих детей в России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Мы шесть детей уже вернули из этого списка (списка из 29 детей, которых необходимо воссоединить с семьями на Украине, список был зафиксирован в Катаре - ред.), воссоединили. Пять, сейчас буквально полчаса назад у нас были переговоры по этой теме, где мы прорабатывали документы, которые потребуются для этих пяти детей, чтобы мы могли их воссоединить. Вернули в Россию троих, и на троих детей сейчас готовим документы тоже на возвращение. Поэтому работа ведется, все, что от нас требуется, мы выполняем", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24". В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России.
https://ria.ru/20240619/lvova-belova-1954071014.html
россия
украина
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103369/76/1033697608_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_b9aeefcb94400b4efbebcf0df2fb7897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, катар, мария львова-белова
Россия, Украина, Катар, Мария Львова-Белова
Аппарат омбудсмена готовит воссоединение пяти детей с семьями на Украине
Аппарат Львовой-Беловой готовит воссоединение 5 детей с семьями на Украине