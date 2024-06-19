https://ria.ru/20240619/deti-1954091548.html

Аппарат омбудсмена готовит воссоединение пяти детей с семьями на Украине

Аппарат омбудсмена готовит воссоединение пяти детей с семьями на Украине - РИА Новости, 19.06.2024

Аппарат омбудсмена готовит воссоединение пяти детей с семьями на Украине

Аппарат детского омбудсмена прорабатывает документы, которые потребуются для воссоединения пяти детей с семьями на Украине и троих детей в России, сообщила... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:40

2024-06-19T19:40

2024-06-19T19:40

россия

украина

катар

мария львова-белова

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена прорабатывает документы, которые потребуются для воссоединения пяти детей с семьями на Украине и троих детей в России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Мы шесть детей уже вернули из этого списка (списка из 29 детей, которых необходимо воссоединить с семьями на Украине, список был зафиксирован в Катаре - ред.), воссоединили. Пять, сейчас буквально полчаса назад у нас были переговоры по этой теме, где мы прорабатывали документы, которые потребуются для этих пяти детей, чтобы мы могли их воссоединить. Вернули в Россию троих, и на троих детей сейчас готовим документы тоже на возвращение. Поэтому работа ведется, все, что от нас требуется, мы выполняем", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24". В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России.

https://ria.ru/20240619/lvova-belova-1954071014.html

россия

украина

катар

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россия, украина, катар, мария львова-белова