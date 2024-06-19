Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники уничтожили пост БПЛА ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/desantniki-1953846374.html
Российские десантники уничтожили пост БПЛА ВСУ в районе Часова Яра
Российские десантники уничтожили пост БПЛА ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 19.06.2024
Российские десантники уничтожили пост БПЛА ВСУ в районе Часова Яра
Ивановские десантники уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T05:08
2024-06-19T05:08
специальная военная операция на украине
часов яр
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения Ивановского соединения ВДВ продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на подступах к населенному пункту Часов Яр в ДНР", - сообщили в МО. Уточняется, что при ведении воздушной разведки десантники обнаружили место запуска беспилотников ВСУ, после обнаружения объектов командованием соединения было принято решение на его уничтожение расчетами БПЛА. "Умело управляя FPV-дронами, оператор одним точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчет противника. Затем были уничтожены танки, меняющие позиции. Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html
https://ria.ru/20240618/vsu-1953808895.html
часов яр
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_857c0b12dc277953daf8cbd787967cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
часов яр, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили пост БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

МО: ивановские десантники уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в районе Часова Яра

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Подразделения Ивановского соединения ВДВ продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на подступах к населенному пункту Часов Яр в ДНР", - сообщили в МО.
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Россия может вечно": в Британии пришли в ужас от ситуации в зоне СВО
03:03
Уточняется, что при ведении воздушной разведки десантники обнаружили место запуска беспилотников ВСУ, после обнаружения объектов командованием соединения было принято решение на его уничтожение расчетами БПЛА.
"Умело управляя FPV-дронами, оператор одним точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчет противника. Затем были уничтожены танки, меняющие позиции. Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ", - уточнили в МО РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом
Вчера, 20:47
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала