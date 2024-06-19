https://ria.ru/20240619/desantniki-1953846374.html

Российские десантники уничтожили пост БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

Российские десантники уничтожили пост БПЛА ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 19.06.2024

Российские десантники уничтожили пост БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

Ивановские десантники уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T05:08

2024-06-19T05:08

2024-06-19T05:08

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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения Ивановского соединения ВДВ продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на подступах к населенному пункту Часов Яр в ДНР", - сообщили в МО. Уточняется, что при ведении воздушной разведки десантники обнаружили место запуска беспилотников ВСУ, после обнаружения объектов командованием соединения было принято решение на его уничтожение расчетами БПЛА. "Умело управляя FPV-дронами, оператор одним точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчет противника. Затем были уничтожены танки, меняющие позиции. Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html

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