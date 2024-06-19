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Депутаты из России и КНДР будут укреплять отношения, считают в Госдуме - РИА Новости, 19.06.2024
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17:36 19.06.2024 (обновлено: 17:46 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/deputaty-1954053175.html
Депутаты из России и КНДР будут укреплять отношения, считают в Госдуме
Депутаты из России и КНДР будут укреплять отношения, считают в Госдуме - РИА Новости, 19.06.2024
Депутаты из России и КНДР будут укреплять отношения, считают в Госдуме
Визит президента России Владимира Путина в КНДР даст новый импульс во взаимоотношениях двух стран, а впереди парламентариев ждет большая работа в части... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:36
2024-06-19T17:46
россия
москва
пхеньян
владимир путин
султан хамзаев
ким чен ын
оон
госдума рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в КНДР даст новый импульс во взаимоотношениях двух стран, а впереди парламентариев ждет большая работа в части дальнейшего укрепления взаимоотношений с Верховным народным собранием КНДР, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. "Я уверен, государственный визит нашего лидера в КНДР даст новый импульс во взаимоотношениях двух стран, а впереди нас, парламентариев, ждет большая интенсивная работа в части дальнейшего укрепления взаимоотношений с Верховным народным собранием КНДР", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что в рамках парламентской работы в Госдуме создана и активно работает группа дружбы России с КНДР. "У нас теплые, доверительные отношения с коллегами из дружественной нам республики. На совместных мероприятиях, в том числе по дипломатической линии, наши коллеги неоднократно выражали поддержку курсу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его сильной позиции в части отстаивания суверенитета России, укрепления обороноспособности страны, его умению не поддаваться на провокации и шантаж со стороны запада", - добавил Хамзаев. Парламентарий отметил, что документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве говорит о самом серьезном укреплении связей между Москвой и Пхеньяном со времен распада СССР. "Призываю не соблюдать санкции Совбеза ООН по запрету на наем трудовых рабочих из КНДР. Наше национальное законодательство должно быть выше международных правил, которые по желанию соблюдают в самом совбезе ООН", - заключил он. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
https://ria.ru/20240619/politika-1954002487.html
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россия, москва, пхеньян, владимир путин, султан хамзаев, ким чен ын, оон, госдума рф
Россия, Москва, Пхеньян, Владимир Путин, Султан Хамзаев, Ким Чен Ын, ООН, Госдума РФ
Депутаты из России и КНДР будут укреплять отношения, считают в Госдуме

Хамзаев: визит Путина в КНДР даст импульс во взаимоотношениях депутатов стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в КНДР даст новый импульс во взаимоотношениях двух стран, а впереди парламентариев ждет большая работа в части дальнейшего укрепления взаимоотношений с Верховным народным собранием КНДР, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Я уверен, государственный визит нашего лидера в КНДР даст новый импульс во взаимоотношениях двух стран, а впереди нас, парламентариев, ждет большая интенсивная работа в части дальнейшего укрепления взаимоотношений с Верховным народным собранием КНДР", - сказал он РИА Новости.
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Депутат отметил, что в рамках парламентской работы в Госдуме создана и активно работает группа дружбы России с КНДР.
"У нас теплые, доверительные отношения с коллегами из дружественной нам республики. На совместных мероприятиях, в том числе по дипломатической линии, наши коллеги неоднократно выражали поддержку курсу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его сильной позиции в части отстаивания суверенитета России, укрепления обороноспособности страны, его умению не поддаваться на провокации и шантаж со стороны запада", - добавил Хамзаев.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Парламентарий отметил, что документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве говорит о самом серьезном укреплении связей между Москвой и Пхеньяном со времен распада СССР.
"Призываю не соблюдать санкции Совбеза ООН по запрету на наем трудовых рабочих из КНДР. Наше национальное законодательство должно быть выше международных правил, которые по желанию соблюдают в самом совбезе ООН", - заключил он.
Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (слева на первом плане) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Вчера, 11:41
 
РоссияМоскваПхеньянВладимир ПутинСултан ХамзаевКим Чен ЫнООНГосдума РФ
 
 
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