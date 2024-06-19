Депутаты из России и КНДР будут укреплять отношения, считают в Госдуме
Хамзаев: визит Путина в КНДР даст импульс во взаимоотношениях депутатов стран
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в КНДР даст новый импульс во взаимоотношениях двух стран, а впереди парламентариев ждет большая работа в части дальнейшего укрепления взаимоотношений с Верховным народным собранием КНДР, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Я уверен, государственный визит нашего лидера в КНДР даст новый импульс во взаимоотношениях двух стран, а впереди нас, парламентариев, ждет большая интенсивная работа в части дальнейшего укрепления взаимоотношений с Верховным народным собранием КНДР", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что в рамках парламентской работы в Госдуме создана и активно работает группа дружбы России с КНДР.
"У нас теплые, доверительные отношения с коллегами из дружественной нам республики. На совместных мероприятиях, в том числе по дипломатической линии, наши коллеги неоднократно выражали поддержку курсу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его сильной позиции в части отстаивания суверенитета России, укрепления обороноспособности страны, его умению не поддаваться на провокации и шантаж со стороны запада", - добавил Хамзаев.
"Призываю не соблюдать санкции Совбеза ООН по запрету на наем трудовых рабочих из КНДР. Наше национальное законодательство должно быть выше международных правил, которые по желанию соблюдают в самом совбезе ООН", - заключил он.
Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.