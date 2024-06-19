https://ria.ru/20240619/deputaty-1954053175.html

Депутаты из России и КНДР будут укреплять отношения, считают в Госдуме

Депутаты из России и КНДР будут укреплять отношения, считают в Госдуме - РИА Новости, 19.06.2024

Депутаты из России и КНДР будут укреплять отношения, считают в Госдуме

Визит президента России Владимира Путина в КНДР даст новый импульс во взаимоотношениях двух стран, а впереди парламентариев ждет большая работа в части... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:36

2024-06-19T17:36

2024-06-19T17:46

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ким чен ын

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в КНДР даст новый импульс во взаимоотношениях двух стран, а впереди парламентариев ждет большая работа в части дальнейшего укрепления взаимоотношений с Верховным народным собранием КНДР, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. "Я уверен, государственный визит нашего лидера в КНДР даст новый импульс во взаимоотношениях двух стран, а впереди нас, парламентариев, ждет большая интенсивная работа в части дальнейшего укрепления взаимоотношений с Верховным народным собранием КНДР", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что в рамках парламентской работы в Госдуме создана и активно работает группа дружбы России с КНДР. "У нас теплые, доверительные отношения с коллегами из дружественной нам республики. На совместных мероприятиях, в том числе по дипломатической линии, наши коллеги неоднократно выражали поддержку курсу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его сильной позиции в части отстаивания суверенитета России, укрепления обороноспособности страны, его умению не поддаваться на провокации и шантаж со стороны запада", - добавил Хамзаев. Парламентарий отметил, что документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве говорит о самом серьезном укреплении связей между Москвой и Пхеньяном со времен распада СССР. "Призываю не соблюдать санкции Совбеза ООН по запрету на наем трудовых рабочих из КНДР. Наше национальное законодательство должно быть выше международных правил, которые по желанию соблюдают в самом совбезе ООН", - заключил он. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

https://ria.ru/20240619/politika-1954002487.html

https://ria.ru/20240619/svo-1954019777.html

https://ria.ru/20240619/vizit-1953908226.html

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россия, москва, пхеньян, владимир путин, султан хамзаев, ким чен ын, оон, госдума рф