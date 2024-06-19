https://ria.ru/20240619/delo-1953841956.html

В Приморье завели дело о халатности полицейских из-за мигрантов

В Приморье завели дело о халатности полицейских из-за мигрантов - РИА Новости, 19.06.2024

В Приморье завели дело о халатности полицейских из-за мигрантов

Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников управления по вопросам миграции полиции в Приморье из-за того, что четверо обвиняемых в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T03:02

2024-06-19T03:02

2024-06-19T03:02

происшествия

россия

приморский край

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников управления по вопросам миграции полиции в Приморье из-за того, что четверо обвиняемых в изнасиловании девушки во Владивостоке граждан Узбекистана находились в России незаконно, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ. Во вторник в полиции сообщили РИА Новости, что около кафе в районе бухты Лазурная неизвестные, угрожая ножом, изнасиловали девушку. В аэропорту Владивостока задержали четверых мигрантов, которые планировали скрыться за пределы РФ, ещё один задержан в городе. В следственном управлении Следственного комитета уточняли, что возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование" в связи с нападением на сотрудницу кафе группой мигрантов. Суд заключил под стражу на два месяца четверых мужчин. Процессуальный статус пятого пока не уточняется. Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что обвиняемые граждане Узбекистана находились в РФ незаконно: срок их пребывания здесь истек. "СКР Приморья установлено, что обвиняемые в преступлении против половой неприкосновенности мигранты находились на территории РФ незаконно. Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности при осуществлении миграционного учета (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с мая 2023 года по июнь этого года должностные лица из числа сотрудников управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, которые должны контролировать соблюдение иностранцами правил проживания в России, недобросовестно выполнили свои обязанности и допустили незаконное пребывание в стране четырех граждан Республики Узбекистан, которые изнасиловали 22-летнюю девушку.

https://ria.ru/20240618/vzyatka-1953829270.html

https://ria.ru/20240617/proekt-1953512112.html

россия

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, приморский край, владивосток