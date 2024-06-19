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В Приморье завели дело о халатности полицейских из-за мигрантов - РИА Новости, 19.06.2024
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03:02 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/delo-1953841956.html
В Приморье завели дело о халатности полицейских из-за мигрантов
В Приморье завели дело о халатности полицейских из-за мигрантов - РИА Новости, 19.06.2024
В Приморье завели дело о халатности полицейских из-за мигрантов
Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников управления по вопросам миграции полиции в Приморье из-за того, что четверо обвиняемых в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T03:02
2024-06-19T03:02
происшествия
россия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников управления по вопросам миграции полиции в Приморье из-за того, что четверо обвиняемых в изнасиловании девушки во Владивостоке граждан Узбекистана находились в России незаконно, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ. Во вторник в полиции сообщили РИА Новости, что около кафе в районе бухты Лазурная неизвестные, угрожая ножом, изнасиловали девушку. В аэропорту Владивостока задержали четверых мигрантов, которые планировали скрыться за пределы РФ, ещё один задержан в городе. В следственном управлении Следственного комитета уточняли, что возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование" в связи с нападением на сотрудницу кафе группой мигрантов. Суд заключил под стражу на два месяца четверых мужчин. Процессуальный статус пятого пока не уточняется. Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что обвиняемые граждане Узбекистана находились в РФ незаконно: срок их пребывания здесь истек. "СКР Приморья установлено, что обвиняемые в преступлении против половой неприкосновенности мигранты находились на территории РФ незаконно. Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности при осуществлении миграционного учета (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с мая 2023 года по июнь этого года должностные лица из числа сотрудников управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, которые должны контролировать соблюдение иностранцами правил проживания в России, недобросовестно выполнили свои обязанности и допустили незаконное пребывание в стране четырех граждан Республики Узбекистан, которые изнасиловали 22-летнюю девушку.
https://ria.ru/20240618/vzyatka-1953829270.html
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россия
приморский край
владивосток
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происшествия, россия, приморский край, владивосток
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток
В Приморье завели дело о халатности полицейских из-за мигрантов

СК возбудил дело из-за нахождения обвиняемых в изнасиловании мигрантов в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников управления по вопросам миграции полиции в Приморье из-за того, что четверо обвиняемых в изнасиловании девушки во Владивостоке граждан Узбекистана находились в России незаконно, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.
Во вторник в полиции сообщили РИА Новости, что около кафе в районе бухты Лазурная неизвестные, угрожая ножом, изнасиловали девушку. В аэропорту Владивостока задержали четверых мигрантов, которые планировали скрыться за пределы РФ, ещё один задержан в городе. В следственном управлении Следственного комитета уточняли, что возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование" в связи с нападением на сотрудницу кафе группой мигрантов. Суд заключил под стражу на два месяца четверых мужчин. Процессуальный статус пятого пока не уточняется. Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что обвиняемые граждане Узбекистана находились в РФ незаконно: срок их пребывания здесь истек.
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"СКР Приморья установлено, что обвиняемые в преступлении против половой неприкосновенности мигранты находились на территории РФ незаконно. Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности при осуществлении миграционного учета (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с мая 2023 года по июнь этого года должностные лица из числа сотрудников управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, которые должны контролировать соблюдение иностранцами правил проживания в России, недобросовестно выполнили свои обязанности и допустили незаконное пребывание в стране четырех граждан Республики Узбекистан, которые изнасиловали 22-летнюю девушку.
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