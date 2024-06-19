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В Чите шесть автомобилей сгорели из-за подожженного пуха
В Чите шесть автомобилей сгорели из-за подожженного пуха - РИА Новости, 19.06.2024
В Чите шесть автомобилей сгорели из-за подожженного пуха
Шесть автомобилей сгорели на территории гаражного бокса в Чите из-за подожженного пуха, сообщается в Telegram-канале Полиции Забайкалья. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T09:59
2024-06-19T09:59
2024-06-19T10:00
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ЧИТА, 19 июн - РИА Новости. Шесть автомобилей сгорели на территории гаражного бокса в Чите из-за подожженного пуха, сообщается в Telegram-канале Полиции Забайкалья. "Вечером 18 июня на территории гаражного бокса, арендуемого автошколой, произошло возгорание автомобилей. Огнем уничтожены шесть отечественных транспортных средств... Сотрудники полиции в результате осмотра места происшествия, просмотра камер видеонаблюдения и опроса свидетелей установили, что основной версией возгорания автомобилей является поджог тополиного пуха", - говорится в сообщении. Уточняется, что установлен 12-летний школьник, который поджигал тополиный пух в непосредственной близости от гаражного бокса. Он опрошен в присутствии законных представителей.
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Момент воспламенения автомобилей из-за подожженного тополиного пуха
Шесть автомобилей сгорели в Чите из-за подожженного тополиного пуха. Полиция установила, что неподалеку пух поджигал 12-летний школьник, на данный момент его только опросили в присутствии родителей.
2024-06-19T09:59
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происшествия, чита
В Чите шесть автомобилей сгорели из-за подожженного пуха
В Чите на территории гаражного бокса сгорели шесть машин из-за подожженного пух