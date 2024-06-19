https://ria.ru/20240619/chad-1953962239.html
В Чаде при взрыве на складе боеприпасов погибли девять человек
В Чаде при взрыве на складе боеприпасов погибли девять человек - РИА Новости, 19.06.2024
В Чаде при взрыве на складе боеприпасов погибли девять человек
Девять человек погибли, еще 46 ранены в результате взрыва на складе боеприпасов в столице Чада Нджамене, сообщает портал Alwihda со ссылкой на министерство... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:50
2024-06-19T13:50
2024-06-19T14:08
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Девять человек погибли, еще 46 ранены в результате взрыва на складе боеприпасов в столице Чада Нджамене, сообщает портал Alwihda со ссылкой на министерство здравоохранения Чада."Девять человек погибли, 46 получили ранения и были госпитализированы в результате взрыва на складе боеприпасов в Нджамене", - пишет портал.Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада Нджамене поздним вечером во вторник. Как передавало агентство Франс Пресс, были слышны мощные взрывы на расстоянии до нескольких километров от склада в районе Гуджи, недалеко от аэропорта столицы.Президент Чада Махамат Идрис Деби заявил, что в ближайшее время будет начато расследование для установления причин происшествия. Позднее министр обороны Чада Абдераман Куламалла заявил, что пожар на складе боеприпасов в Нджамене, вероятно, возник случайно.
https://ria.ru/20240503/pozhar-1943691307.html
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в мире, чад
В Чаде при взрыве на складе боеприпасов погибли девять человек
В Чаде девять человек погибли, 46 ранены из-за взрыва на складе боеприпасов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Девять человек погибли, еще 46 ранены в результате взрыва на складе боеприпасов в столице Чада Нджамене, сообщает портал Alwihda со ссылкой на министерство здравоохранения Чада.
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"Девять человек погибли, 46 получили ранения и были госпитализированы в результате взрыва на складе боеприпасов в Нджамене", - пишет портал.
Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада Нджамене поздним вечером во вторник. Как передавало агентство Франс Пресс, были слышны мощные взрывы на расстоянии до нескольких километров от склада в районе Гуджи, недалеко от аэропорта столицы.
Президент Чада Махамат Идрис Деби заявил, что в ближайшее время будет начато расследование для установления причин происшествия. Позднее министр обороны Чада Абдераман Куламалла заявил, что пожар на складе боеприпасов в Нджамене, вероятно, возник случайно.