https://ria.ru/20240619/byudzhet-1954099338.html

Кухарук скорректировал бюджет Югры с учетом роста доходов

Кухарук скорректировал бюджет Югры с учетом роста доходов - РИА Новости, 19.06.2024

Кухарук скорректировал бюджет Югры с учетом роста доходов

Бюджет Ханты-Мансийского округа-Югры на 2024 год увеличился на 27,8 миллиарда рублей, благодаря этому дополнительные средства будут направлены на развитие сферы РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T20:20

2024-06-19T20:20

2024-06-19T20:20

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

ханты-мансийский автономный округ

бюджет

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ТЮМЕНЬ, 19 июн — РИА Новости. Бюджет Ханты-Мансийского округа-Югры на 2024 год увеличился на 27,8 миллиарда рублей, благодаря этому дополнительные средства будут направлены на развитие сферы образования, здравоохранения, строительства, дорожной сети, поддержку военнослужащих и их семей и другие социально значимые направления, решение об этом врио губернатора Руслан Кухарук принял по итогам заседания окружного правительства. "План доходов бюджета Югры на 2024 год увеличиваем на 27,8 миллиарда рублей. Дополнительные средства направим на комплексное развитие сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, занятости югорчан, экологической безопасности, строительства, развития дорожной сети и еще более десятка социально значимых направлений. Решения были приняты с учетом запросов жителей", - сообщил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале, подчеркнув, что увеличение прежде всего касается поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции и их семей. По данным правительства округа, на поддержку бойцов и их семей выделено более 5 миллиардов рублей. Более чем 4 миллиардов рублей по программе "Современное здравоохранение" дополнительно направлено на покупку высокотехнологичного медоборудования, жизненно важных и редких лекарственных препаратов, увеличение зарплат медикам. По программе "Развитие образования" на повышение оплаты труда учителей дополнительно выделено почти 4 миллиарда рублей. Еще около миллиарда рублей пойдет на развитие транспортной системы округа. На 3,6 миллиарда рублей увеличены расходы на строительство, в том числе на создание фонда наемных домов, строительство и реконструкцию школ, модернизацию коммунальных объектов. Большая часть дополнительных средств в казну поступила от налога на прибыль компаний, а также НДФЛ. По итогам внесения изменений бюджет Югры в части доходов составит 375,6 миллиарда рублей, в расходной части - 423,4 миллиарда. Прогнозируемый дефицит в 47,7 миллиарда рублей к концу года будет закрыт за счет увеличенных налоговых поступлений. По оценке экспертов-экономистов, финансисты правительства ХМАО-Югры целенаправленно формируют бюджет с дефицитом. Благодаря грамотному прогнозированию и регулированию главный финансовый документ к концу года в любом случае оказывается исполнен с плюсом. Таким образом, властям удается выполнить большее количество мероприятий, чем если бы они шли по консервативному сценарию и рассчитывали только на гарантированные поступления.

https://ria.ru/20240606/kukharuk-1951001197.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ, бюджет