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Госдума приняла поправки в бюджет в I чтении - РИА Новости, 19.06.2024
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15:04 19.06.2024 (обновлено: 17:30 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/byudzhet-1953999299.html
Госдума приняла поправки в бюджет в I чтении
Госдума приняла поправки в бюджет в I чтении - РИА Новости, 19.06.2024
Госдума приняла поправки в бюджет в I чтении
Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета на 2024 год, увеличив... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:04
2024-06-19T17:30
экономика
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета на 2024 год, увеличив запланированные расходы. Общий объем расходов увеличивается на 521,972 миллиарда рублей, до 37,182 триллиона рублей (19,4% ВВП), при одновременном снижении доходов на 2,77 миллиарда рублей, до 35,062 триллиона рублей (18,3% ВВП).Таким образом, дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП) вместо нынешних 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП). Верхний предел внутреннего госдолга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего — снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро).Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей, до 11,51 триллиона рублей (шесть процентов ВВП). Новые характеристики бюджета предлагается утвердить исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона рублей (с 179,956 триллиона) и до 5,1% (с 4,5%). Увеличение расходов бюджета связано, в частности, с исполнением послания президента Федеральному собранию в объеме 159,169 миллиарда рублей и отдельных поручений главы государства и председателя правительства на 179,297 миллиарда рублей.Как отметил спикер Думы Вячеслав Володин, дополнительные деньги среди прочего выделяются на выплаты многодетным семьям по ипотеке, продление программы "Семейная ипотека", увеличение ежемесячных выплат за классное руководство, а также на поддержку регионов, индексацию пенсий и стипендий, выплаты ветеранам. "Российская экономика растет. Прошлый год мы закончили с ростом ВВП 3,6%, в то время как вся еврозона — 0,5%", — подчеркнул председатель палаты. В открытой части бюджета наибольшее увеличение расходов предусмотрено по разделам: общегосударственные вопросы — на 221,6 миллиарда рублей, ЖКХ — на 114,2 миллиарда, национальная экономика — на 92,1 миллиарда, образование — на 43,2 миллиарда.
https://ria.ru/20240619/brendy-1953804604.html
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экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума приняла поправки в бюджет в I чтении

Госдума приняла в I чтении проект об изменении основных параметров федбюджета

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета на 2024 год, увеличив запланированные расходы.
Общий объем расходов увеличивается на 521,972 миллиарда рублей, до 37,182 триллиона рублей (19,4% ВВП), при одновременном снижении доходов на 2,77 миллиарда рублей, до 35,062 триллиона рублей (18,3% ВВП).
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Таким образом, дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП) вместо нынешних 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП).
Верхний предел внутреннего госдолга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего — снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро).
Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей, до 11,51 триллиона рублей (шесть процентов ВВП).
Новые характеристики бюджета предлагается утвердить исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона рублей (с 179,956 триллиона) и до 5,1% (с 4,5%).
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Увеличение расходов бюджета связано, в частности, с исполнением послания президента Федеральному собранию в объеме 159,169 миллиарда рублей и отдельных поручений главы государства и председателя правительства на 179,297 миллиарда рублей.
Как отметил спикер Думы Вячеслав Володин, дополнительные деньги среди прочего выделяются на выплаты многодетным семьям по ипотеке, продление программы "Семейная ипотека", увеличение ежемесячных выплат за классное руководство, а также на поддержку регионов, индексацию пенсий и стипендий, выплаты ветеранам.
"Российская экономика растет. Прошлый год мы закончили с ростом ВВП 3,6%, в то время как вся еврозона — 0,5%", — подчеркнул председатель палаты.
В открытой части бюджета наибольшее увеличение расходов предусмотрено по разделам: общегосударственные вопросы — на 221,6 миллиарда рублей, ЖКХ — на 114,2 миллиарда, национальная экономика — на 92,1 миллиарда, образование — на 43,2 миллиарда.
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