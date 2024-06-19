Поправки в бюджет Приангарья приняты с учетом роста социальных расходов
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
ИРКУТСК, 19 июн - РИА Новости. На сессии законодательного собрания Иркутской области приняли изменения в бюджет 2024 года с ориентацией на решение социальных вопросов, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Изменения в бюджет Иркутской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов приняты на сессии законодательного собрания региона. Доходы регионального бюджета на текущий год увеличены на 7,3 миллиарда рублей за счет ожидаемых дополнительных налоговых и неналоговых поступлений. С учетом этих изменений доходная часть бюджета составляет 277,9 миллиарда рублей. Расходы на 2024 год утверждены в сумме 310,2 миллиарда рублей с приростом к действующему закону о бюджете на 11,3 миллиарда рублей (3,8%).
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"Бюджет Иркутской области – социально ориентированный. Ранее уже были приняты важные для региона решения по увеличению в два раза суммы для участников специальной военной операции, по поддержке членов их семей. На особом контроле областного правительства остаются вопросы по повышению заработной платы отдельных категорий работников, в частности, педагогов, обеспечения жильем детей-сирот, финансирования системы здравоохранения, а также подготовка к отопительному сезону и дорожное строительство", - сказал Игорь Кобзев.
В 2025 году доходная часть регионального бюджета сохранится на уровне 271,2 миллиарда рублей, в 2026 году - 284,6 миллиарда рублей. Расходы в эти периоды соответственно составят 280,5 миллиарда и 288,7 миллиарда рублей.
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5 декабря 2023, 17:22