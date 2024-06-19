Рейтинг@Mail.ru
Буркина-Фасо запретила вещание французского телеканала из-за дезинформации - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/burkina-faso-1953902634.html
Буркина-Фасо запретила вещание французского телеканала из-за дезинформации
Буркина-Фасо запретила вещание французского телеканала из-за дезинформации - РИА Новости, 19.06.2024
Буркина-Фасо запретила вещание французского телеканала из-за дезинформации
Буркина-Фасо заблокировала вещание на своей территории французского телеканала TV5 Monde-Afrique за распространение дезинформации, сообщает портал Burkina24 со... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:20
2024-06-19T11:20
в мире
технологии
буркина-фасо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Буркина-Фасо заблокировала вещание на своей территории французского телеканала TV5 Monde-Afrique за распространение дезинформации, сообщает портал Burkina24 со ссылкой на заявление Верховного совета по телекоммуникациям (CSC) страны. "Верховный совет по телекоммуникациям (CSC) приостановил во вторник 18 июня вещание программ телеканала TV5 Monde-Afrique на шесть месяцев… Совет выявил злонамеренные инсинуации, ангажированные высказывания, сродные дезинформации"- говорится в официальном заявлении CSC, которое приводит портал. Отмечается, что власти Буркина-Фасо также назначили телеканалу штраф в размере 50 миллионов франков КФА (около 81 тысячи долларов). В заявлении говорится, что решение было принято после того, как в эфире телеканала была распространена дезинформация о действиях властей Буркина-Фасо по восстановлению контроля над всей территорией страны. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.
https://ria.ru/20240429/burkina-faso-1942977124.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8934edd4fd94dc06ff737f627f9c340c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, буркина-фасо
В мире, Технологии, Буркина-Фасо
Буркина-Фасо запретила вещание французского телеканала из-за дезинформации

Буркина-Фасо заблокировала вещание французского телеканала TV5 Monde-Afrique

© Depositphotos.com / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Depositphotos.com / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Буркина-Фасо заблокировала вещание на своей территории французского телеканала TV5 Monde-Afrique за распространение дезинформации, сообщает портал Burkina24 со ссылкой на заявление Верховного совета по телекоммуникациям (CSC) страны.
«
"Верховный совет по телекоммуникациям (CSC) приостановил во вторник 18 июня вещание программ телеканала TV5 Monde-Afrique на шесть месяцев… Совет выявил злонамеренные инсинуации, ангажированные высказывания, сродные дезинформации"- говорится в официальном заявлении CSC, которое приводит портал.
Отмечается, что власти Буркина-Фасо также назначили телеканалу штраф в размере 50 миллионов франков КФА (около 81 тысячи долларов).
В заявлении говорится, что решение было принято после того, как в эфире телеканала была распространена дезинформация о действиях властей Буркина-Фасо по восстановлению контроля над всей территорией страны.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Буркина-Фасо приостановили вещание DW* и TV5Monde, сообщили СМИ
29 апреля, 01:16
 
В миреТехнологииБуркина-Фасо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала