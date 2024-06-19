Буркина-Фасо запретила вещание французского телеканала из-за дезинформации
Буркина-Фасо заблокировала вещание французского телеканала TV5 Monde-Afrique
© Depositphotos.com / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
© Depositphotos.com / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Буркина-Фасо заблокировала вещание на своей территории французского телеканала TV5 Monde-Afrique за распространение дезинформации, сообщает портал Burkina24 со ссылкой на заявление Верховного совета по телекоммуникациям (CSC) страны.
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"Верховный совет по телекоммуникациям (CSC) приостановил во вторник 18 июня вещание программ телеканала TV5 Monde-Afrique на шесть месяцев… Совет выявил злонамеренные инсинуации, ангажированные высказывания, сродные дезинформации"- говорится в официальном заявлении CSC, которое приводит портал.
Отмечается, что власти Буркина-Фасо также назначили телеканалу штраф в размере 50 миллионов франков КФА (около 81 тысячи долларов).
В заявлении говорится, что решение было принято после того, как в эфире телеканала была распространена дезинформация о действиях властей Буркина-Фасо по восстановлению контроля над всей территорией страны.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.