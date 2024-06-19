https://ria.ru/20240619/burkina-faso-1953902634.html

Буркина-Фасо запретила вещание французского телеканала из-за дезинформации

Буркина-Фасо запретила вещание французского телеканала из-за дезинформации - РИА Новости, 19.06.2024

Буркина-Фасо запретила вещание французского телеканала из-за дезинформации

Буркина-Фасо заблокировала вещание на своей территории французского телеканала TV5 Monde-Afrique за распространение дезинформации, сообщает портал Burkina24 со... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:20

2024-06-19T11:20

2024-06-19T11:20

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Буркина-Фасо заблокировала вещание на своей территории французского телеканала TV5 Monde-Afrique за распространение дезинформации, сообщает портал Burkina24 со ссылкой на заявление Верховного совета по телекоммуникациям (CSC) страны. "Верховный совет по телекоммуникациям (CSC) приостановил во вторник 18 июня вещание программ телеканала TV5 Monde-Afrique на шесть месяцев… Совет выявил злонамеренные инсинуации, ангажированные высказывания, сродные дезинформации"- говорится в официальном заявлении CSC, которое приводит портал. Отмечается, что власти Буркина-Фасо также назначили телеканалу штраф в размере 50 миллионов франков КФА (около 81 тысячи долларов). В заявлении говорится, что решение было принято после того, как в эфире телеканала была распространена дезинформация о действиях властей Буркина-Фасо по восстановлению контроля над всей территорией страны. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.

https://ria.ru/20240429/burkina-faso-1942977124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, буркина-фасо