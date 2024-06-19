https://ria.ru/20240619/botulizm-1954062255.html

Первого нижегородца, заболевшего ботулизмом, выписали из больницы

Первого нижегородца, заболевшего ботулизмом, выписали из больницы - РИА Новости, 19.06.2024

Первого нижегородца, заболевшего ботулизмом, выписали из больницы

Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, выросло до 17, один из них уже выписан из больницы, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:56

2024-06-19T17:56

2024-06-19T18:13

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

происшествия

здоровье - общество

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, выросло до 17, один из них уже выписан из больницы, сообщает министерство здравоохранения региона.Ранее сообщалось, что в нижегородские медучреждения региона госпитализированы 16 пациентов с подозрением на ботулизм, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ."По состоянию на 16.00 19 июня 2024 года в регионе подозрение на ботулизм было зафиксировано у 17 человек. К настоящему моменту один человек выписан из медучреждения для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 16 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах. В числе пациентов стационара - один ребенок 17 лет", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" изготовитель: ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")".Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, следственный комитет россии (ск рф)