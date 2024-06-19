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Первого нижегородца, заболевшего ботулизмом, выписали из больницы - РИА Новости, 19.06.2024
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17:56 19.06.2024 (обновлено: 18:13 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/botulizm-1954062255.html
Первого нижегородца, заболевшего ботулизмом, выписали из больницы
Первого нижегородца, заболевшего ботулизмом, выписали из больницы - РИА Новости, 19.06.2024
Первого нижегородца, заболевшего ботулизмом, выписали из больницы
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, выросло до 17, один из них уже выписан из больницы, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:56
2024-06-19T18:13
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, выросло до 17, один из них уже выписан из больницы, сообщает министерство здравоохранения региона.Ранее сообщалось, что в нижегородские медучреждения региона госпитализированы 16 пациентов с подозрением на ботулизм, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ."По состоянию на 16.00 19 июня 2024 года в регионе подозрение на ботулизм было зафиксировано у 17 человек. К настоящему моменту один человек выписан из медучреждения для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 16 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах. В числе пациентов стационара - один ребенок 17 лет", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" изготовитель: ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")".Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
нижегородская область
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Происшествия, Здоровье - Общество, Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Первого нижегородца, заболевшего ботулизмом, выписали из больницы

Нижегородский Минздрав: в стационарах остаются 16 больных ботулизмом пациентов

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, выросло до 17, один из них уже выписан из больницы, сообщает министерство здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что в нижегородские медучреждения региона госпитализированы 16 пациентов с подозрением на ботулизм, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
Вчера, 16:57
"По состоянию на 16.00 19 июня 2024 года в регионе подозрение на ботулизм было зафиксировано у 17 человек. К настоящему моменту один человек выписан из медучреждения для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 16 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах. В числе пациентов стационара - один ребенок 17 лет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" изготовитель: ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")".
Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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17 июня, 14:56
 
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиПроисшествияЗдоровье - ОбществоНижегородская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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