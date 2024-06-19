https://ria.ru/20240619/blek-1953850296.html

Сторона обвинения позже даст оценку приговору американцу Блэку

Сторона обвинения позже даст оценку приговору американцу Блэку - РИА Новости, 19.06.2024

Сторона обвинения позже даст оценку приговору американцу Блэку

Сторона обвинения позже даст оценку приговору американскому солдату Гордону Блэку по делу об угрозе убийством и краже во Владивостоке в три года и девять... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T06:24

2024-06-19T06:24

2024-06-19T06:24

происшествия

владивосток

первомайский район

южная корея

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Сторона обвинения позже даст оценку приговору американскому солдату Гордону Блэку по делу об угрозе убийством и краже во Владивостоке в три года и девять месяцев колонии, сообщил журналистам помощник прокурора Первомайского района Владивостока Максим Коваль. Суд назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. "Сложно сказать (удовлетворены ли приговором). По поступлению приговора в полном объёме в ведомство будет изучена информация. Будет потом дана оценка постановленному приговору", - сказал журналистам Коваль. В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что решение об обжаловании или отказе в обжаловании будет принято после изучения приговора в установленный срок - 15 суток. Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240617/blek-1953306233.html

владивосток

первомайский район

южная корея

приморский край

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происшествия, владивосток, первомайский район , южная корея, приморский край