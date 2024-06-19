Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинских беженцев, прибывающих в Нидерланды самолетом, задерживают - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 19.06.2024 (обновлено: 12:41 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/bezhentsy-1953913546.html
СМИ: украинских беженцев, прибывающих в Нидерланды самолетом, задерживают
СМИ: украинских беженцев, прибывающих в Нидерланды самолетом, задерживают - РИА Новости, 19.06.2024
СМИ: украинских беженцев, прибывающих в Нидерланды самолетом, задерживают
Украинских беженцев, которые приезжают в Нидерланды воздушным транспортом, задерживают по прибытии на несколько дней из-за новой процедуры, применяемой... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:55
2024-06-19T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_db898acf878bb8b62d0a6a34888b2dd3.jpg
ГААГА, 19 июн - РИА Новости. Украинских беженцев, которые приезжают в Нидерланды воздушным транспортом, задерживают по прибытии на несколько дней из-за новой процедуры, применяемой нидерландской Службой иммиграции и натурализации (IND), сообщает газета NRC. Если раньше украинские беженцы по прибытию в Нидерланды могли сразу рассчитывать на место в центре по приему беженцев, то теперь Служба иммиграции и натурализации сначала выясняет, имеют ли они право на прием в Нидерландах. В этой связи, пишет издание, прибывающие в аэропорт Схипхол украинцы вынуждены находиться под стражей на границе в течение нескольких дней, прежде чем IND примет решение. "Если в начале войны большинство украинцев приезжали непосредственно из страны своего происхождения, то сейчас мы видим больше случаев, когда люди просто путешествуют из одной страны в другую", - сообщил газете представитель IND. В ведомстве добавили, что не отслеживают, скольким украинским беженцам было отказано во въезде после задержания на границе. При этом украинцев, приехавших в Нидерланды на поезде или автомобиле, подобные меры не затрагивают. Ранее сообщалось, что парламент Нидерландов может сократить финансовую помощь украинским беженцам. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс выразил мнение, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и рабочих мест.
https://ria.ru/20240616/pomosch-1953260761.html
https://ria.ru/20240605/evropa-1950444317.html
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_383:233:2803:2048_1920x0_80_0_0_84488ba03ee627b20fd1a37e4ff70d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина
СМИ: украинских беженцев, прибывающих в Нидерланды самолетом, задерживают

NRC сообщило, что украинских беженцев задерживают в аэропортах Нидерландов

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 19 июн - РИА Новости. Украинских беженцев, которые приезжают в Нидерланды воздушным транспортом, задерживают по прибытии на несколько дней из-за новой процедуры, применяемой нидерландской Службой иммиграции и натурализации (IND), сообщает газета NRC.
Если раньше украинские беженцы по прибытию в Нидерланды могли сразу рассчитывать на место в центре по приему беженцев, то теперь Служба иммиграции и натурализации сначала выясняет, имеют ли они право на прием в Нидерландах. В этой связи, пишет издание, прибывающие в аэропорт Схипхол украинцы вынуждены находиться под стражей на границе в течение нескольких дней, прежде чем IND примет решение.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В Германии предложили необычное решение для помощи Украине с мобилизацией
16 июня, 17:28
"Если в начале войны большинство украинцев приезжали непосредственно из страны своего происхождения, то сейчас мы видим больше случаев, когда люди просто путешествуют из одной страны в другую", - сообщил газете представитель IND. В ведомстве добавили, что не отслеживают, скольким украинским беженцам было отказано во въезде после задержания на границе. При этом украинцев, приехавших в Нидерланды на поезде или автомобиле, подобные меры не затрагивают.
Ранее сообщалось, что парламент Нидерландов может сократить финансовую помощь украинским беженцам. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс выразил мнение, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и рабочих мест.
Украинские беженцы в Париже - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Терпение на исходе. Украинских беженцев в Европе ждут непростые времена
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала