СМИ: украинских беженцев, прибывающих в Нидерланды самолетом, задерживают
NRC сообщило, что украинских беженцев задерживают в аэропортах Нидерландов
© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
ГААГА, 19 июн - РИА Новости. Украинских беженцев, которые приезжают в Нидерланды воздушным транспортом, задерживают по прибытии на несколько дней из-за новой процедуры, применяемой нидерландской Службой иммиграции и натурализации (IND), сообщает газета NRC.
Если раньше украинские беженцы по прибытию в Нидерланды могли сразу рассчитывать на место в центре по приему беженцев, то теперь Служба иммиграции и натурализации сначала выясняет, имеют ли они право на прием в Нидерландах. В этой связи, пишет издание, прибывающие в аэропорт Схипхол украинцы вынуждены находиться под стражей на границе в течение нескольких дней, прежде чем IND примет решение.
"Если в начале войны большинство украинцев приезжали непосредственно из страны своего происхождения, то сейчас мы видим больше случаев, когда люди просто путешествуют из одной страны в другую", - сообщил газете представитель IND. В ведомстве добавили, что не отслеживают, скольким украинским беженцам было отказано во въезде после задержания на границе. При этом украинцев, приехавших в Нидерланды на поезде или автомобиле, подобные меры не затрагивают.
Ранее сообщалось, что парламент Нидерландов может сократить финансовую помощь украинским беженцам. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс выразил мнение, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и рабочих мест.