https://ria.ru/20240619/bezhentsy-1953913546.html

СМИ: украинских беженцев, прибывающих в Нидерланды самолетом, задерживают

СМИ: украинских беженцев, прибывающих в Нидерланды самолетом, задерживают - РИА Новости, 19.06.2024

СМИ: украинских беженцев, прибывающих в Нидерланды самолетом, задерживают

Украинских беженцев, которые приезжают в Нидерланды воздушным транспортом, задерживают по прибытии на несколько дней из-за новой процедуры, применяемой... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:55

2024-06-19T11:55

2024-06-19T12:41

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ГААГА, 19 июн - РИА Новости. Украинских беженцев, которые приезжают в Нидерланды воздушным транспортом, задерживают по прибытии на несколько дней из-за новой процедуры, применяемой нидерландской Службой иммиграции и натурализации (IND), сообщает газета NRC. Если раньше украинские беженцы по прибытию в Нидерланды могли сразу рассчитывать на место в центре по приему беженцев, то теперь Служба иммиграции и натурализации сначала выясняет, имеют ли они право на прием в Нидерландах. В этой связи, пишет издание, прибывающие в аэропорт Схипхол украинцы вынуждены находиться под стражей на границе в течение нескольких дней, прежде чем IND примет решение. "Если в начале войны большинство украинцев приезжали непосредственно из страны своего происхождения, то сейчас мы видим больше случаев, когда люди просто путешествуют из одной страны в другую", - сообщил газете представитель IND. В ведомстве добавили, что не отслеживают, скольким украинским беженцам было отказано во въезде после задержания на границе. При этом украинцев, приехавших в Нидерланды на поезде или автомобиле, подобные меры не затрагивают. Ранее сообщалось, что парламент Нидерландов может сократить финансовую помощь украинским беженцам. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс выразил мнение, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и рабочих мест.

https://ria.ru/20240616/pomosch-1953260761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нидерланды, украина