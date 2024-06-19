https://ria.ru/20240619/bespilotniki-1953968884.html

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 19.06.2024

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Российские средства ПВО около 13.30 мск уничтожили еще четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:05

2024-06-19T14:05

2024-06-19T14:07

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО около 13.30 мск уничтожили еще четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."19 июня около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)