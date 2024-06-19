https://ria.ru/20240619/bespilotnik-1954072697.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.06.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 17.30 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:29

2024-06-19T18:29

2024-06-19T18:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

россия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО около 17.30 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого июня текущего года около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

белгородская область

россия

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белгородская область, безопасность, россия