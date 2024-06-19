https://ria.ru/20240619/bespilotnik-1954038852.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.06.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:06
2024-06-19T17:06
2024-06-19T17:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого июня 2024 года около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью