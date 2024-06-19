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Украинский беспилотник атаковал автомобиль с семьей в Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/bespilotnik-1953992031.html
Украинский беспилотник атаковал автомобиль с семьей в Херсонской области
Украинский беспилотник атаковал автомобиль с семьей в Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2024
Украинский беспилотник атаковал автомобиль с семьей в Херсонской области
Украинский дрон атаковал на мосту в Херсонской области автомобиль с семьей, отца контузило, сын погиб, сообщил глава администрации Каховского муниципального... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:52
2024-06-19T14:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинский дрон атаковал на мосту в Херсонской области автомобиль с семьей, отца контузило, сын погиб, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Еще один подлый удар ВСУ. По дороге из Каховки в Васильевку на мосту через магистральный канал был атакован дроном автомобиль", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, в машине находилась семья из Запорожской области. "Сын погиб. Отец с контузией доставлен в больницу", - сообщил глава округа. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал автомобиль с семьей в Херсонской области

Украинский дрон атаковал машину с семьей в Херсонской области, сын погиб

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинский дрон атаковал на мосту в Херсонской области автомобиль с семьей, отца контузило, сын погиб, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Еще один подлый удар ВСУ. По дороге из Каховки в Васильевку на мосту через магистральный канал был атакован дроном автомобиль", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
По его словам, в машине находилась семья из Запорожской области.
"Сын погиб. Отец с контузией доставлен в больницу", - сообщил глава округа.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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