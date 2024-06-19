https://ria.ru/20240619/bespilotnik-1953932163.html

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 19.06.2024

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Российские средства ПВО около 11.40 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:29

2024-06-19T12:29

2024-06-19T12:29

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО около 11.40 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."19 июня 2024 года около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)