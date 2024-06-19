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Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024
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08:51 19.06.2024 (обновлено: 08:53 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/beseda-1953861856.html
Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне
Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024
Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне
Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне в рамках визита главы российского государства в Северную Корею. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:51
2024-06-19T08:53
пхеньян
ким чен ын
в мире
владимир путин
россия
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне в рамках визита главы российского государства в Северную Корею.Как передает корреспондент РИА Новости, ранее в государственной резиденции "Кымсусан" состоялись двусторонние переговоры в широком составе.В преддверии визита Путина в КНДР помощник президента по международным делам Юрий Ушаков говорил, что у лидеров запланирована продолжительная беседа в формате "один на один", к этому общению по необходимости будут приглашаться члены делегаций.По итогам переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после которой лидеры выступят с заявлениями перед СМИ, а далее продолжат общение друг с другом.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
пхеньян
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пхеньян, ким чен ын, в мире, владимир путин, россия, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Пхеньян, Ким Чен Ын, В мире, Владимир Путин, Россия, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР

Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне в рамках визита главы российского государства в Северную Корею.
Как передает корреспондент РИА Новости, ранее в государственной резиденции "Кымсусан" состоялись двусторонние переговоры в широком составе.
В преддверии визита Путина в КНДР помощник президента по международным делам Юрий Ушаков говорил, что у лидеров запланирована продолжительная беседа в формате "один на один", к этому общению по необходимости будут приглашаться члены делегаций.
По итогам переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после которой лидеры выступят с заявлениями перед СМИ, а далее продолжат общение друг с другом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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