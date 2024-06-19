https://ria.ru/20240619/beseda-1953861856.html

Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне

Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024

Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне

Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне в рамках визита главы российского государства в Северную Корею. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:51

2024-06-19T08:51

2024-06-19T08:53

пхеньян

ким чен ын

в мире

владимир путин

россия

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет в Пхеньяне в рамках визита главы российского государства в Северную Корею.Как передает корреспондент РИА Новости, ранее в государственной резиденции "Кымсусан" состоялись двусторонние переговоры в широком составе.В преддверии визита Путина в КНДР помощник президента по международным делам Юрий Ушаков говорил, что у лидеров запланирована продолжительная беседа в формате "один на один", к этому общению по необходимости будут приглашаться члены делегаций.По итогам переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после которой лидеры выступят с заявлениями перед СМИ, а далее продолжат общение друг с другом.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

пхеньян

россия

кндр (северная корея)

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пхеньян, ким чен ын, в мире, владимир путин, россия, кндр (северная корея), визит путина в кндр