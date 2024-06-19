https://ria.ru/20240619/belgorod-1953941615.html

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной области

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной области - РИА Новости, 19.06.2024

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной области

Отбой ракетной области объявлен в Белгороде и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:12

2024-06-19T12:12

2024-06-19T12:54

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Отбой ракетной области объявлен в Белгороде и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии города. "РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

шебекино

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, шебекино, белгородский район, происшествия