https://ria.ru/20240619/belgorod-1953941615.html
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной области
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной области - РИА Новости, 19.06.2024
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной области
Отбой ракетной области объявлен в Белгороде и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:12
2024-06-19T12:12
2024-06-19T12:54
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Отбой ракетной области объявлен в Белгороде и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии города. "РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, шебекино, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной области
Мэрия сообщила об отбое ракетной опасности в Белгороде и Шебекинском округе