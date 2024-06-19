https://ria.ru/20240619/avtobus-1954000462.html
Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла
Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла - РИА Новости, 19.06.2024
Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла
Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла и не подлежит восстановлению, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:07
2024-06-19T15:07
2024-06-19T15:07
происшествия
симферополь
николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла и не подлежит восстановлению, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. Автобус загорелся в среду днем в пригороде Симферополя на Московской трассе в районе поселка Гвардейское. Пламя перешло на сухую придорожную траву. Пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. "Автобус, к сожалению, восстановлению не подлежит", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале. По его словам, автобус шел по маршруту Красное - Симферополь. "В ближайшее время на линию выйдет резервный подвижной состав, проезжая часть будет очищена", - подчеркнул министр.
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происшествия, симферополь, николай лукашенко
Происшествия, Симферополь, Николай Лукашенко
Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла
Минтранс Симферополя: пассажирский автобус сгорел дотла, его не восстановить
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости.
Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла и не подлежит восстановлению, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале
.
Автобус загорелся в среду днем в пригороде Симферополя на Московской трассе в районе поселка Гвардейское. Пламя перешло на сухую придорожную траву. Пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.
"Автобус, к сожалению, восстановлению не подлежит", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
По его словам, автобус шел по маршруту Красное - Симферополь.
"В ближайшее время на линию выйдет резервный подвижной состав, проезжая часть будет очищена", - подчеркнул министр.