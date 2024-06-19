Рейтинг@Mail.ru
Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/avtobus-1954000462.html
Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла
Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла - РИА Новости, 19.06.2024
Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла
Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла и не подлежит восстановлению, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:07
2024-06-19T15:07
происшествия
симферополь
николай лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:453:1011:1022_1920x0_80_0_0_6b7a16646d336ed25d9eead7bedde13b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла и не подлежит восстановлению, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. Автобус загорелся в среду днем в пригороде Симферополя на Московской трассе в районе поселка Гвардейское. Пламя перешло на сухую придорожную траву. Пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. "Автобус, к сожалению, восстановлению не подлежит", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале. По его словам, автобус шел по маршруту Красное - Симферополь. "В ближайшее время на линию выйдет резервный подвижной состав, проезжая часть будет очищена", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20231022/avtobus-1904472678.html
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:359:1011:1117_1920x0_80_0_0_c03ee1e8abed8b9fd91b6a02b8613259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь, николай лукашенко
Происшествия, Симферополь, Николай Лукашенко
Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла

Минтранс Симферополя: пассажирский автобус сгорел дотла, его не восстановить

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Пассажирский автобус под Симферополем сгорел дотла и не подлежит восстановлению, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
Автобус загорелся в среду днем в пригороде Симферополя на Московской трассе в районе поселка Гвардейское. Пламя перешло на сухую придорожную траву. Пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.
"Автобус, к сожалению, восстановлению не подлежит", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
По его словам, автобус шел по маршруту Красное - Симферополь.
"В ближайшее время на линию выйдет резервный подвижной состав, проезжая часть будет очищена", - подчеркнул министр.
На Ленинском проспекте в Москве произошло возгорание автобуса
В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус
22 октября 2023, 11:40
 
ПроисшествияСимферопольНиколай Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала