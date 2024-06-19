https://ria.ru/20240619/avito-1954075933.html

Авито: большинство россиян обращается к профессионалам при покупке жилья

Авито: большинство россиян обращается к профессионалам при покупке жилья - РИА Новости, 19.06.2024

Авито: большинство россиян обращается к профессионалам при покупке жилья

За последние три года более 70% россиян обращались за помощью к профессионалам при покупке вторичного жилья, сообщил управляющий директор направления вторичной РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:36

2024-06-19T19:36

2024-06-19T19:36

недвижимость

авито

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. За последние три года более 70% россиян обращались за помощью к профессионалам при покупке вторичного жилья, сообщил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Еремкин со ссылкой на исследование компании."За последние три года 74% россиян обращались за помощью к профессионалам при покупке вторичного жилья и 45% — при продаже. При этом на фоне высоких ставок по ипотеке продавать "вторичку" стало сложнее — выросла конкуренция за внимание покупателя, увеличился средний срок продажи объекта. В условиях нестабильного рынка экспертиза агентов становится все более востребованной среди собственников", - привели в "Авито" слова Еремкина.Он отметил, что "Авито Недвижимость" находится в стадии тестирования сервиса, который должен позволить собственникам недвижимости на вторичном рынке продать жилье с участием риелторов и поддержкой со стороны платформы. Согласно проекту, участниками программы становятся представители агентств недвижимости, которые будут сопровождать собственников на всех этапах продажи объекта.

https://realty.ria.ru/20240619/lenin-1953968731.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

недвижимость, авито