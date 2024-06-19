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Авито: большинство россиян обращается к профессионалам при покупке жилья
Авито: большинство россиян обращается к профессионалам при покупке жилья - РИА Новости, 19.06.2024
Авито: большинство россиян обращается к профессионалам при покупке жилья
За последние три года более 70% россиян обращались за помощью к профессионалам при покупке вторичного жилья, сообщил управляющий директор направления вторичной РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:36
2024-06-19T19:36
2024-06-19T19:36
недвижимость
авито
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. За последние три года более 70% россиян обращались за помощью к профессионалам при покупке вторичного жилья, сообщил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Еремкин со ссылкой на исследование компании."За последние три года 74% россиян обращались за помощью к профессионалам при покупке вторичного жилья и 45% — при продаже. При этом на фоне высоких ставок по ипотеке продавать "вторичку" стало сложнее — выросла конкуренция за внимание покупателя, увеличился средний срок продажи объекта. В условиях нестабильного рынка экспертиза агентов становится все более востребованной среди собственников", - привели в "Авито" слова Еремкина.Он отметил, что "Авито Недвижимость" находится в стадии тестирования сервиса, который должен позволить собственникам недвижимости на вторичном рынке продать жилье с участием риелторов и поддержкой со стороны платформы. Согласно проекту, участниками программы становятся представители агентств недвижимости, которые будут сопровождать собственников на всех этапах продажи объекта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, авито
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. За последние три года более 70% россиян обращались за помощью к профессионалам при покупке вторичного жилья, сообщил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Еремкин со ссылкой на исследование компании.
"За последние три года 74% россиян обращались за помощью к профессионалам при покупке вторичного жилья и 45% — при продаже. При этом на фоне высоких ставок по ипотеке продавать "вторичку" стало сложнее — выросла конкуренция за внимание покупателя, увеличился средний срок продажи объекта. В условиях нестабильного рынка экспертиза агентов становится все более востребованной среди собственников", - привели в "Авито" слова Еремкина.
Он отметил, что "Авито Недвижимость" находится в стадии тестирования сервиса, который должен позволить собственникам недвижимости
на вторичном рынке продать жилье с участием риелторов и поддержкой со стороны платформы. Согласно проекту, участниками программы становятся представители агентств недвижимости, которые будут сопровождать собственников на всех этапах продажи объекта.