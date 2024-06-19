https://ria.ru/20240619/audiogid-1953918149.html
Глава Алтайского края высоко оценил аудиогид по Чуйскому тракту
Глава Алтайского края высоко оценил аудиогид по Чуйскому тракту - РИА Новости, 19.06.2024
Глава Алтайского края высоко оценил аудиогид по Чуйскому тракту
Глава Алтайского края высоко оценил гид по Чуйскому тракту. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:10
2024-06-19T12:10
2024-06-19T12:13
алтайский край
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БАРНАУЛ, 19 июн – РИА Новости. Глава Алтайского края высоко оценил гид по Чуйскому тракту. "Скачал приложение "Чуйский тракт", которое сделали студенты Алтайского госуниверситета при поддержке Русского географического общества. Совершил виртуальное путешествие с аудиогидом по одной из красивейших дорог России от Новосибирска через наш край до границы с Монголией со стороны Республики Алтай", - написал Томенко в своём Telegtam-канале. Губернатор рассказал, что важные точки на карте снабжены иллюстрациями и рассказом о достопримечательностях и природных красотах. "Озеро Ая, скала Чертов палец, Белокуриха и многое другое — уверен, не только гостям Алтая, но и жителям будет интересно узнать новое про родной край во время путешествия с картой и аудиогидом из приложения", - отметил Томенко.
https://ria.ru/20240619/festival-1953909071.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русское географическое общество, россия, новосибирск
Алтайский край, Русское географическое общество, Россия, Новосибирск