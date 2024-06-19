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Глава Алтайского края высоко оценил аудиогид по Чуйскому тракту - РИА Новости, 19.06.2024
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Алтайский край
Алтайский край
 
12:10 19.06.2024 (обновлено: 12:13 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/audiogid-1953918149.html
Глава Алтайского края высоко оценил аудиогид по Чуйскому тракту
Глава Алтайского края высоко оценил аудиогид по Чуйскому тракту - РИА Новости, 19.06.2024
Глава Алтайского края высоко оценил аудиогид по Чуйскому тракту
Глава Алтайского края высоко оценил гид по Чуйскому тракту. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:10
2024-06-19T12:13
алтайский край
русское географическое общество
россия
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БАРНАУЛ, 19 июн – РИА Новости. Глава Алтайского края высоко оценил гид по Чуйскому тракту. "Скачал приложение "Чуйский тракт", которое сделали студенты Алтайского госуниверситета при поддержке Русского географического общества. Совершил виртуальное путешествие с аудиогидом по одной из красивейших дорог России от Новосибирска через наш край до границы с Монголией со стороны Республики Алтай", - написал Томенко в своём Telegtam-канале. Губернатор рассказал, что важные точки на карте снабжены иллюстрациями и рассказом о достопримечательностях и природных красотах. "Озеро Ая, скала Чертов палец, Белокуриха и многое другое — уверен, не только гостям Алтая, но и жителям будет интересно узнать новое про родной край во время путешествия с картой и аудиогидом из приложения", - отметил Томенко.
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русское географическое общество, россия, новосибирск
Алтайский край, Русское географическое общество, Россия, Новосибирск

Глава Алтайского края высоко оценил аудиогид по Чуйскому тракту

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Автомобильная дорога Чуйский тракт и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 19 июн – РИА Новости. Глава Алтайского края высоко оценил гид по Чуйскому тракту.
"Скачал приложение "Чуйский тракт", которое сделали студенты Алтайского госуниверситета при поддержке Русского географического общества. Совершил виртуальное путешествие с аудиогидом по одной из красивейших дорог России от Новосибирска через наш край до границы с Монголией со стороны Республики Алтай", - написал Томенко в своём Telegtam-канале.
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Губернатор рассказал, что важные точки на карте снабжены иллюстрациями и рассказом о достопримечательностях и природных красотах.
"Озеро Ая, скала Чертов палец, Белокуриха и многое другое — уверен, не только гостям Алтая, но и жителям будет интересно узнать новое про родной край во время путешествия с картой и аудиогидом из приложения", - отметил Томенко.
 
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