https://ria.ru/20240619/ataka-1953944940.html

Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший

Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший - РИА Новости, 19.06.2024

Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший

Водитель автомобиля в приграничном посёлке Тёткино Курской области получил осколочные ранения при атаке украинского коптера, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:03

2024-06-19T13:03

2024-06-19T13:25

специальная военная операция на украине

курская область

глушковский район

происшествия

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Водитель автомобиля в приграничном посёлке Тёткино Курской области получил осколочные ранения при атаке украинского коптера, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В посёлке Тёткино Глушковского района украинский коптер атаковал легковой автомобиль, в котором находился местный житель. После взрыва водитель получил осколочные ранения", — сообщил Смирнов.Он добавил, что пострадавшего везут в районную больницу, где окажут медицинскую помощь.Глушковский район, на территории которого находится посёлок Тёткино, является одним из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

курская область

глушковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, глушковский район, происшествия, алексей смирнов (политик)