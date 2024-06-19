https://ria.ru/20240619/ataka-1953944940.html
Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший
Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший - РИА Новости, 19.06.2024
Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший
Водитель автомобиля в приграничном посёлке Тёткино Курской области получил осколочные ранения при атаке украинского коптера, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:03
2024-06-19T13:03
2024-06-19T13:25
специальная военная операция на украине
курская область
глушковский район
происшествия
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Водитель автомобиля в приграничном посёлке Тёткино Курской области получил осколочные ранения при атаке украинского коптера, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В посёлке Тёткино Глушковского района украинский коптер атаковал легковой автомобиль, в котором находился местный житель. После взрыва водитель получил осколочные ранения", — сообщил Смирнов.Он добавил, что пострадавшего везут в районную больницу, где окажут медицинскую помощь.Глушковский район, на территории которого находится посёлок Тёткино, является одним из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
курская область
глушковский район
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курская область, глушковский район, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Глушковский район, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший
Смирнов: дрон ВСУ атаковал машину в курском поселке Теткино, пострадал мужчина