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При атаке израильских БПЛА на Сирию погиб военный - РИА Новости, 19.06.2024
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10:26 19.06.2024 (обновлено: 10:41 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ataka-1953883653.html
При атаке израильских БПЛА на Сирию погиб военный
При атаке израильских БПЛА на Сирию погиб военный - РИА Новости, 19.06.2024
При атаке израильских БПЛА на Сирию погиб военный
Офицер сирийской армии погиб в результате атаки израильских беспилотников на два военных объекта в провинциях Эль-Кунейтра и Дераа, сообщило министерство... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:26
2024-06-19T10:41
в мире
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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КАИР, 19 июн - РИА Новости. Офицер сирийской армии погиб в результате атаки израильских беспилотников на два военных объекта в провинциях Эль-Кунейтра и Дераа, сообщило министерство обороны Сирии."Сегодня утром приблизительно в 07.00 израильский противник совершил воздушную агрессию беспилотниками, атаковав два военных объекта наших вооруженных сил в провинциях Эль-Кунейтра и Дераа. В результате агрессии погиб офицер, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20240418/ssha-1940697740.html
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в мире, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
При атаке израильских БПЛА на Сирию погиб военный

Минобороны Сирии: при атаке израильских БПЛА на военные объекты погиб офицер

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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КАИР, 19 июн - РИА Новости. Офицер сирийской армии погиб в результате атаки израильских беспилотников на два военных объекта в провинциях Эль-Кунейтра и Дераа, сообщило министерство обороны Сирии.
"Сегодня утром приблизительно в 07.00 израильский противник совершил воздушную агрессию беспилотниками, атаковав два военных объекта наших вооруженных сил в провинциях Эль-Кунейтра и Дераа. В результате агрессии погиб офицер, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
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В миреСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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