https://ria.ru/20240619/ataka-1953866070.html

Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Харьковской области

Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2024

Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Харьковской области

Один человек погиб и ещё один ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Харьковской области, сообщило УВД российской... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:12

2024-06-19T09:12

2024-06-19T09:16

специальная военная операция на украине

харьковская область

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один человек погиб и ещё один ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Харьковской области, сообщило УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области в Telegram-канале.По информации ведомства, в среду на трассе между селом Богдановское и Таволжанка Харьковской области украинский БПЛА типа "камикадзе" атаковал гражданский автомобиль."В результате удара беспилотника было уничтожено транспортное средство ВАЗ-2121 "Нива". По предварительным данным, в транспорте находились два мирных жителя, один из которых погиб на месте. Второе пострадавшее лицо получило множественные осколочные ранения", - говорится в сообщении УВД.Центр фиксации военных преступлений возбудил уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

харьковская область

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харьковская область, происшествия