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Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 19.06.2024 (обновлено: 09:16 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ataka-1953866070.html
Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Харьковской области
Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2024
Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Харьковской области
Один человек погиб и ещё один ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Харьковской области, сообщило УВД российской... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T09:12
2024-06-19T09:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один человек погиб и ещё один ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Харьковской области, сообщило УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области в Telegram-канале.По информации ведомства, в среду на трассе между селом Богдановское и Таволжанка Харьковской области украинский БПЛА типа "камикадзе" атаковал гражданский автомобиль."В результате удара беспилотника было уничтожено транспортное средство ВАЗ-2121 "Нива". По предварительным данным, в транспорте находились два мирных жителя, один из которых погиб на месте. Второе пострадавшее лицо получило множественные осколочные ранения", - говорится в сообщении УВД.Центр фиксации военных преступлений возбудил уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
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харьковская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Происшествия
Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Харьковской области

Один человек погиб при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Харьковской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один человек погиб и ещё один ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Харьковской области, сообщило УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области в Telegram-канале.
По информации ведомства, в среду на трассе между селом Богдановское и Таволжанка Харьковской области украинский БПЛА типа "камикадзе" атаковал гражданский автомобиль.
"В результате удара беспилотника было уничтожено транспортное средство ВАЗ-2121 "Нива". По предварительным данным, в транспорте находились два мирных жителя, один из которых погиб на месте. Второе пострадавшее лицо получило множественные осколочные ранения", - говорится в сообщении УВД.
Центр фиксации военных преступлений возбудил уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьПроисшествия
 
 
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