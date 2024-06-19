https://ria.ru/20240619/aksenov-1953914004.html

Аксенов оценил ситуацию с водоснабжением в Крыму

Аксенов оценил ситуацию с водоснабжением в Крыму - РИА Новости, 19.06.2024

Аксенов оценил ситуацию с водоснабжением в Крыму

Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация стабильная, накоплен годовой запас воды, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:56

2024-06-19T11:56

2024-06-19T11:56

жкх

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация стабильная, накоплен годовой запас воды, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. В Крыму первое полугодие выдалось засушливым. Из-за незначительных осадков в степной зоне республики пострадали посевы. "Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация стабильная", - написал Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что по состоянию на 19 июня, имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 миллионов кубометров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения – около 228 миллионов кубометров. "Среднесуточное потребление поверхностных вод фиксируется на уровне 500 тысяч кубометров в сутки. Таких объемов достаточно, чтобы более года обеспечивать население и объекты экономики Крыма водой без учета притока в водохранилища в будущем", - подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20240414/krym-1939893306.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, сергей аксенов (политик)