https://ria.ru/20240619/aksenov-1953914004.html
Аксенов оценил ситуацию с водоснабжением в Крыму
Аксенов оценил ситуацию с водоснабжением в Крыму - РИА Новости, 19.06.2024
Аксенов оценил ситуацию с водоснабжением в Крыму
Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация стабильная, накоплен годовой запас воды, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:56
2024-06-19T11:56
2024-06-19T11:56
жкх
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация стабильная, накоплен годовой запас воды, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. В Крыму первое полугодие выдалось засушливым. Из-за незначительных осадков в степной зоне республики пострадали посевы. "Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация стабильная", - написал Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что по состоянию на 19 июня, имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 миллионов кубометров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения – около 228 миллионов кубометров. "Среднесуточное потребление поверхностных вод фиксируется на уровне 500 тысяч кубометров в сутки. Таких объемов достаточно, чтобы более года обеспечивать население и объекты экономики Крыма водой без учета притока в водохранилища в будущем", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20240414/krym-1939893306.html
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жкх, сергей аксенов (политик)
ЖКХ, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов оценил ситуацию с водоснабжением в Крыму
Аксенов: проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация стабильная