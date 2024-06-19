https://ria.ru/20240619/akademiya-1953892685.html
В академии Генштаба состоялась церемония выпуска генералов и офицеров
В академии Генштаба состоялась церемония выпуска генералов и офицеров - РИА Новости, 19.06.2024
В академии Генштаба состоялась церемония выпуска генералов и офицеров
Торжественная церемония выпуска генералов и офицеров состоялась в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:55
2024-06-19T10:55
2024-06-19T11:04
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Торжественная церемония выпуска генералов и офицеров состоялась в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. "В ближайшее время на ваши плечи ляжет огромная ответственность. От вас потребуются высочайший профессионализм, полная самоотдача, настойчивость, умение оперативно принимать нестандартные решения", - сказал замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Истраков. Он отметил, что в ходе специальной военной операции воспитанники академии выполняют свой воинский долг и решают "самые ответственные задачи" по защите национальных интересов России. По его словам, они управляют группировками войск и объединениями, делают все возможное, чтобы приблизить победу над нацизмом на Украине. Кроме того, Истраков акцентировал, что решение армией и флотом задач с учетом новых вызовов и опыта, приобретенного в ходе СВО, предъявляет особые требования к выпускникам академии. В своей речи замглавы Генштаба также высоко оценил работу руководства и профессорско-преподавательского состава академии. Начальник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий отметил, что сильные вооруженные силы можно иметь только при наличии высокопрофессиональных военных кадров. "Не все в жизни проходит так, как написано в учебниках. Почти наверняка вам придется действовать по ситуации и принимать нестандартные решения в сложных условиях и в кратчайшие сроки. Мы стремились подготовить вас к этим испытаниям и выражаем уверенность, что полученные в академии знания, помноженные на имеющий у вас боевой опыт, обеспечат [отличные результаты] в выполнении вами самых сложных и ответственных задач", - обратился он к выпускникам. В ходе торжественной церемонии лучшим выпускникам были вручены медали "За отличное окончание Военной академии Генерального штаба" и государственные награды. Более половины слушателей окончили академию с отличием. Также дипломы об окончании академии и знаки отличия были вручены слушателям академии из дружественных стран СНГ, стран Азии и Африки.
https://ria.ru/20240226/nagrazhdenie-1929462465.html
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безопасность, россия, украина, азия, сергей истраков, владимир зарудницкий, снг
Безопасность, Россия, Украина, Азия, Сергей Истраков, Владимир Зарудницкий, СНГ
В академии Генштаба состоялась церемония выпуска генералов и офицеров
В Военной академии Генштаба состоялась церемония выпуска генералов и офицеров
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Торжественная церемония выпуска генералов и офицеров состоялась в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
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"В ближайшее время на ваши плечи ляжет огромная ответственность. От вас потребуются высочайший профессионализм, полная самоотдача, настойчивость, умение оперативно принимать нестандартные решения", - сказал замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Истраков.
Он отметил, что в ходе специальной военной операции воспитанники академии выполняют свой воинский долг и решают "самые ответственные задачи" по защите национальных интересов России. По его словам, они управляют группировками войск и объединениями, делают все возможное, чтобы приблизить победу над нацизмом на Украине. Кроме того, Истраков акцентировал, что решение армией и флотом задач с учетом новых вызовов и опыта, приобретенного в ходе СВО, предъявляет особые требования к выпускникам академии. В своей речи замглавы Генштаба также высоко оценил работу руководства и профессорско-преподавательского состава академии.
Начальник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий отметил, что сильные вооруженные силы можно иметь только при наличии высокопрофессиональных военных кадров.
"Не все в жизни проходит так, как написано в учебниках. Почти наверняка вам придется действовать по ситуации и принимать нестандартные решения в сложных условиях и в кратчайшие сроки. Мы стремились подготовить вас к этим испытаниям и выражаем уверенность, что полученные в академии знания, помноженные на имеющий у вас боевой опыт, обеспечат [отличные результаты] в выполнении вами самых сложных и ответственных задач", - обратился он к выпускникам.
В ходе торжественной церемонии лучшим выпускникам были вручены медали "За отличное окончание Военной академии Генерального штаба" и государственные награды. Более половины слушателей окончили академию с отличием. Также дипломы об окончании академии и знаки отличия были вручены слушателям академии из дружественных стран СНГ, стран Азии и Африки.