https://ria.ru/20240619/adygeya-1954111667.html
Матвиенко отметила позитивную динамику развития Адыгеи
Матвиенко отметила позитивную динамику развития Адыгеи - РИА Новости, 19.06.2024
Матвиенко отметила позитивную динамику развития Адыгеи
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила позитивную динамику социально-экономического развития Адыгеи и одобрила региональные инициативы в экономике... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:55
2024-06-19T21:55
2024-06-19T21:55
республика адыгея
валентина матвиенко
республика адыгея
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МАЙКОП, 19 июн - РИА Новости. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила позитивную динамику социально-экономического развития Адыгеи и одобрила региональные инициативы в экономике и социальной сфере, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Матвиенко в среду провела встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, который рассказал об основных результатах социально-экономического развития региона. "Спикер Совета Федерации отметила достижения республики: по большинству показателей Адыгея демонстрирует позитивную динамику. Также одобрены региональные инициативы для сохранения темпов роста в экономике и в выполнении социальных задач", - приводятся в сообщении слова Кумпилова. Глава Адыгеи отметил, что многие предложения по развитию республики, поднимаемые в верхней палате российского парламента, уже реализованы при поддержке сенаторов. Также он рассказал о ходе работ по созданию промпарка "Энем" и горнолыжного экокурорта "Лагонаки" – эти инвестпроекты являются якорными для региона. "В числе важных задач – сохранение набранных темпов развития и повышение уровня жизни граждан. Используем для этого собственные ресурсы и помощь федерального центра – для нас очень важно такое взаимодействие. В целом, поддержка Совета Федерации, правительства страны помогает нам успешно решать поставленные президентом Владимиром Путиным задачи", – сказал Кумпилов.
https://ria.ru/20240611/adygeya-1952290890.html
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валентина матвиенко, республика адыгея
Республика Адыгея, Валентина Матвиенко, Республика Адыгея
МАЙКОП, 19 июн - РИА Новости. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила позитивную динамику социально-экономического развития Адыгеи и одобрила региональные инициативы в экономике и социальной сфере, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Матвиенко в среду провела встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым
, который рассказал об основных результатах социально-экономического развития региона.
"Спикер Совета Федерации отметила достижения республики: по большинству показателей Адыгея демонстрирует позитивную динамику. Также одобрены региональные инициативы для сохранения темпов роста в экономике и в выполнении социальных задач", - приводятся в сообщении слова Кумпилова.
Глава Адыгеи отметил, что многие предложения по развитию республики, поднимаемые в верхней палате российского парламента, уже реализованы при поддержке сенаторов.
Также он рассказал о ходе работ по созданию промпарка "Энем" и горнолыжного экокурорта "Лагонаки" – эти инвестпроекты являются якорными для региона.
"В числе важных задач – сохранение набранных темпов развития и повышение уровня жизни граждан. Используем для этого собственные ресурсы и помощь федерального центра – для нас очень важно такое взаимодействие. В целом, поддержка Совета Федерации, правительства страны помогает нам успешно решать поставленные президентом Владимиром Путиным
задачи", – сказал Кумпилов.