https://ria.ru/20240619/advokat-1954008587.html

На Украине рассказали, кто не имеет права на отсрочку от мобилизации

На Украине рассказали, кто не имеет права на отсрочку от мобилизации - РИА Новости, 19.06.2024

На Украине рассказали, кто не имеет права на отсрочку от мобилизации

Граждане Украины, чья жена беременна третьим ребенком, не имеют права на отсрочку от мобилизации до его рождения, заявил адвокат Андрей Карпенко украинскому... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:31

2024-06-19T15:31

2024-06-19T15:31

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украина

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Граждане Украины, чья жена беременна третьим ребенком, не имеют права на отсрочку от мобилизации до его рождения, заявил адвокат Андрей Карпенко украинскому изданию "Фокус". "Только после рождения ребенка мужчина будет иметь право на отсрочку от мобилизации", - заявил Карпенко . Он подчеркнул, что "беременность не равна наличию ребенка". Кроме того, как утонил адвокат, мобилизации подлежат те граждане, у кого трое детей, но есть задолженность по уплате алиментов. Карпенко также пояснил, что по новому закону, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, у кого на иждивении трое и больше несовершеннолетних детей. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240418/strana-1940755782.html

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