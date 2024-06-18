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Николаев рассказал Путину, как якутские врачи вернули зрение слепой женщине - РИА Новости, 18.06.2024
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16:53 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/zrenie-1953741136.html
Николаев рассказал Путину, как якутские врачи вернули зрение слепой женщине
Николаев рассказал Путину, как якутские врачи вернули зрение слепой женщине - РИА Новости, 18.06.2024
Николаев рассказал Путину, как якутские врачи вернули зрение слепой женщине
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как якутские офтальмологи в подшефном городе в ДНР вернули зрение женщине, которая 20 с... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:53
2024-06-18T16:53
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как якутские офтальмологи в подшефном городе в ДНР вернули зрение женщине, которая 20 с лишним лет была слепой, и таких случаев, по его словам, было много. Николаев отметил, что в городе Кировское Якутия открыла первый в ДНР филиал Якутской офтальмологической больницы. С октября 2023 года здесь было осмотрено более 700 первичных пациентов и прооперировано около 340 больных. "В Кировском мы там сделали, не скажу, конфетку, но по крайней мере, сейчас не стыдно заходить в тот же рентген, хирургию... В прошлый раз, когда я там был, женщины обнимали и плакали... Женщина 20 с лишним лет была слепой, наши врачи сделали ей операцию, она прозрела... В первый день через 20 с лишним лет смогла на мир посмотреть. Много таких случаев было", - поделился он. Ранее сообщалось, что в 2024 году Якутия отремонтирует более 50 жилых домов в подшефном городе Докучаевске в ДНР. До Докучаевска якутские власти шефствовали над городом Кировское, там удалось восстановить более 50 объектов.
https://ria.ru/20240618/putin-1953678658.html
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общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, докучаевск, россия, айсен николаев, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Докучаевск, Россия, Айсен Николаев, Владимир Путин
Николаев рассказал Путину, как якутские врачи вернули зрение слепой женщине

Николаев: якутские врачи вернули зрение женщине из ДНР, 20 лет бывшей слепой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи в Якутске
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи в Якутске - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи в Якутске
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как якутские офтальмологи в подшефном городе в ДНР вернули зрение женщине, которая 20 с лишним лет была слепой, и таких случаев, по его словам, было много.
Николаев отметил, что в городе Кировское Якутия открыла первый в ДНР филиал Якутской офтальмологической больницы. С октября 2023 года здесь было осмотрено более 700 первичных пациентов и прооперировано около 340 больных.
«
"В Кировском мы там сделали, не скажу, конфетку, но по крайней мере, сейчас не стыдно заходить в тот же рентген, хирургию... В прошлый раз, когда я там был, женщины обнимали и плакали... Женщина 20 с лишним лет была слепой, наши врачи сделали ей операцию, она прозрела... В первый день через 20 с лишним лет смогла на мир посмотреть. Много таких случаев было", - поделился он.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Якутия отремонтирует более 50 жилых домов в подшефном городе Докучаевске в ДНР. До Докучаевска якутские власти шефствовали над городом Кировское, там удалось восстановить более 50 объектов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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Вчера, 14:42
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаДокучаевскРоссияАйсен НиколаевВладимир Путин
 
 
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