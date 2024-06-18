https://ria.ru/20240618/zrenie-1953741136.html

Николаев рассказал Путину, как якутские врачи вернули зрение слепой женщине

Николаев рассказал Путину, как якутские врачи вернули зрение слепой женщине - РИА Новости, 18.06.2024

Николаев рассказал Путину, как якутские врачи вернули зрение слепой женщине

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как якутские офтальмологи в подшефном городе в ДНР вернули зрение женщине, которая 20 с... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:53

2024-06-18T16:53

2024-06-18T16:53

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как якутские офтальмологи в подшефном городе в ДНР вернули зрение женщине, которая 20 с лишним лет была слепой, и таких случаев, по его словам, было много. Николаев отметил, что в городе Кировское Якутия открыла первый в ДНР филиал Якутской офтальмологической больницы. С октября 2023 года здесь было осмотрено более 700 первичных пациентов и прооперировано около 340 больных. "В Кировском мы там сделали, не скажу, конфетку, но по крайней мере, сейчас не стыдно заходить в тот же рентген, хирургию... В прошлый раз, когда я там был, женщины обнимали и плакали... Женщина 20 с лишним лет была слепой, наши врачи сделали ей операцию, она прозрела... В первый день через 20 с лишним лет смогла на мир посмотреть. Много таких случаев было", - поделился он. Ранее сообщалось, что в 2024 году Якутия отремонтирует более 50 жилых домов в подшефном городе Докучаевске в ДНР. До Докучаевска якутские власти шефствовали над городом Кировское, там удалось восстановить более 50 объектов.

https://ria.ru/20240618/putin-1953678658.html

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, докучаевск, россия, айсен николаев, владимир путин