Николаев рассказал Путину, как якутские врачи вернули зрение слепой женщине
Николаев: якутские врачи вернули зрение женщине из ДНР, 20 лет бывшей слепой
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи в Якутске
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи в Якутске
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как якутские офтальмологи в подшефном городе в ДНР вернули зрение женщине, которая 20 с лишним лет была слепой, и таких случаев, по его словам, было много.
Николаев отметил, что в городе Кировское Якутия открыла первый в ДНР филиал Якутской офтальмологической больницы. С октября 2023 года здесь было осмотрено более 700 первичных пациентов и прооперировано около 340 больных.
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"В Кировском мы там сделали, не скажу, конфетку, но по крайней мере, сейчас не стыдно заходить в тот же рентген, хирургию... В прошлый раз, когда я там был, женщины обнимали и плакали... Женщина 20 с лишним лет была слепой, наши врачи сделали ей операцию, она прозрела... В первый день через 20 с лишним лет смогла на мир посмотреть. Много таких случаев было", - поделился он.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Якутия отремонтирует более 50 жилых домов в подшефном городе Докучаевске в ДНР. До Докучаевска якутские власти шефствовали над городом Кировское, там удалось восстановить более 50 объектов.