https://ria.ru/20240618/zemletryasenie-1953603461.html
У берегов Тонга произошло землетрясение
У берегов Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 18.06.2024
У берегов Тонга произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:07
2024-06-18T11:07
2024-06-18T11:07
в мире
тихий океан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксированы в 6:40 по времени UTC (9:40 мск) в 236 километрах к северу от Неиафу, второго по населению города страны. Очаг залегал на глубине 35 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
тихий океан
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тихий океан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тихий океан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Тонга произошло землетрясение
EMSC: у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9