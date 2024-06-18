https://ria.ru/20240618/zemletryasenie-1953603461.html

У берегов Тонга произошло землетрясение

У берегов Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 18.06.2024

У берегов Тонга произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:07

2024-06-18T11:07

2024-06-18T11:07

в мире

тихий океан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксированы в 6:40 по времени UTC (9:40 мск) в 236 километрах к северу от Неиафу, второго по населению города страны. Очаг залегал на глубине 35 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

тихий океан

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тихий океан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)