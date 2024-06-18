https://ria.ru/20240618/zelenskiy-1953553074.html

"Пойти на уступки": на Западе раскрыли просчет Зеленского в Швейцарии

"Пойти на уступки": на Западе раскрыли просчет Зеленского в Швейцарии - РИА Новости, 18.06.2024

"Пойти на уступки": на Западе раскрыли просчет Зеленского в Швейцарии

Неспособность Владимира Зеленского привлечь на свою сторону страны Глобального Юга и, в частности, страны БРИКС в конечном итоге заставит его пойти на уступки в РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T02:35

2024-06-18T02:35

2024-06-18T02:39

специальная военная операция на украине

в мире

россия

швейцария

украина

брикс

запад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Неспособность Владимира Зеленского привлечь на свою сторону страны Глобального Юга и, в частности, страны БРИКС в конечном итоге заставит его пойти на уступки в конфликте с Россией, особенно учитывая, что и западные союзники не уделили саммиту в Швейцарии достаточно внимания, пишет Bloomberg."Эта мягкая поддержка (России странами БРИКС) может надавить на Зеленского и вынудить его пойти на уступки. Страны за пределами Запада уже ясно дали понять, что ни один форум по созданию условий для мира без участия России не сработает", — говорится в материале.Авторы материала указывают на то, что Россия, вопреки ожиданиям Киева, по-прежнему далека от изоляции и имеет широкую поддержку за пределами западных стран. В таких условиях Украине напротив остается рассчитывать только на поддержку со стороны стран Запада, однако даже для их лидеров важнее оказались внутренние проблемы в их странах."Однако союзники не посвятили саммиту в Швейцарии все свое внимание <…>. Байден пропустил встречу в Люцерне, отдав предпочтение мероприятию по сбору средств для своей предвыборной кампании <…>, прислав вместо себя вице-президента Камалу Харрис, которая к тому же уехала после первого дня. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц также покинули саммит досрочно", — подвели итог авторы статьи.Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.По итогам конференции ее участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещенных детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.Первоначально под документом значились подписи 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Через несколько часов после публикации из списка подписавшихся исключили Ирак и Иорданию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240617/zayavlenie-1953528824.html

https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953484358.html

https://ria.ru/20240617/putin-1953479061.html

россия

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, швейцария, украина, брикс, запад