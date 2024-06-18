"Пойти на уступки": на Западе раскрыли просчет Зеленского в Швейцарии
Bloomberg: отказ стран БРИКС поддержать Киев вынудит Зеленского пойти на уступки
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Неспособность Владимира Зеленского привлечь на свою сторону страны Глобального Юга и, в частности, страны БРИКС в конечном итоге заставит его пойти на уступки в конфликте с Россией, особенно учитывая, что и западные союзники не уделили саммиту в Швейцарии достаточно внимания, пишет Bloomberg.
"Эта мягкая поддержка (России странами БРИКС) может надавить на Зеленского и вынудить его пойти на уступки. Страны за пределами Запада уже ясно дали понять, что ни один форум по созданию условий для мира без участия России не сработает", — говорится в материале.
Авторы материала указывают на то, что Россия, вопреки ожиданиям Киева, по-прежнему далека от изоляции и имеет широкую поддержку за пределами западных стран. В таких условиях Украине напротив остается рассчитывать только на поддержку со стороны стран Запада, однако даже для их лидеров важнее оказались внутренние проблемы в их странах.
"Однако союзники не посвятили саммиту в Швейцарии все свое внимание <…>. Байден пропустил встречу в Люцерне, отдав предпочтение мероприятию по сбору средств для своей предвыборной кампании <…>, прислав вместо себя вице-президента Камалу Харрис, которая к тому же уехала после первого дня. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц также покинули саммит досрочно", — подвели итог авторы статьи.
Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
По итогам конференции ее участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещенных детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.
Первоначально под документом значились подписи 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Через несколько часов после публикации из списка подписавшихся исключили Ирак и Иорданию.
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