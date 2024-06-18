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Кировские предприниматели получили 110 млн рублей льготных займов

Кировские предприниматели получили 110 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 18.06.2024

Кировские предприниматели получили 110 млн рублей льготных займов

Кредитные эксперты кировского Фонда поддержки предпринимателей, центра "Мой бизнес" одобрили в мае этого года 55 заявок льготного финансирования на 110... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:57

2024-06-18T15:57

2024-06-18T15:57

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Кредитные эксперты кировского Фонда поддержки предпринимателей, центра "Мой бизнес" одобрили в мае этого года 55 заявок льготного финансирования на 110 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Предприниматели смогут приобрести на эти средства оборудование, недвижимость и транспорт, пополнят оборотные средства. Поддержку получили предприятия обрабатывающего производства, сельского хозяйства и торговли. Финансовая господдержка является самой востребованной формой, которой пользуются субъекты МСП по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". "Кировские компании оценили удобство и прозрачность прохождения процедур получения финансовой поддержки, качество консультаций, работу кредитных экспертов на всех этапах оформления займа", – сказал директор регионального центра "Мой бизнес" Владимир Скобелкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что немаловажным фактором является отсутствие каких-либо дополнительных расходов, связанных с получением микрозайма. Кировские предприниматели могут получить кредитование не только через центр "Мой бизнес", но через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20240313/kredity-1932783947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кировская область, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты