Рейтинг@Mail.ru
Кировские предприниматели получили 110 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
15:57 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/zaymy-1953704043.html
Кировские предприниматели получили 110 млн рублей льготных займов
Кировские предприниматели получили 110 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 18.06.2024
Кировские предприниматели получили 110 млн рублей льготных займов
Кредитные эксперты кировского Фонда поддержки предпринимателей, центра "Мой бизнес" одобрили в мае этого года 55 заявок льготного финансирования на 110... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:57
2024-06-18T15:57
твой бизнес
кировская область
россия
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938621062_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_af5e9d2530b2f974ae386195186f17c2.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Кредитные эксперты кировского Фонда поддержки предпринимателей, центра "Мой бизнес" одобрили в мае этого года 55 заявок льготного финансирования на 110 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Предприниматели смогут приобрести на эти средства оборудование, недвижимость и транспорт, пополнят оборотные средства. Поддержку получили предприятия обрабатывающего производства, сельского хозяйства и торговли. Финансовая господдержка является самой востребованной формой, которой пользуются субъекты МСП по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". "Кировские компании оценили удобство и прозрачность прохождения процедур получения финансовой поддержки, качество консультаций, работу кредитных экспертов на всех этапах оформления займа", – сказал директор регионального центра "Мой бизнес" Владимир Скобелкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что немаловажным фактором является отсутствие каких-либо дополнительных расходов, связанных с получением микрозайма. Кировские предприниматели могут получить кредитование не только через центр "Мой бизнес", но через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ.
https://ria.ru/20240313/kredity-1932783947.html
https://ria.ru/20240410/studiya-1939195855.html
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938621062_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_54d6b5522d81cf2be49421e7d6c3346d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты
Твой бизнес, Кировская область, Россия, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Нацпроекты

Кировские предприниматели получили 110 млн рублей льготных займов

© iStock.com / simpson33Мужчина ставит печать на документы
Мужчина ставит печать на документы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© iStock.com / simpson33
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Кредитные эксперты кировского Фонда поддержки предпринимателей, центра "Мой бизнес" одобрили в мае этого года 55 заявок льготного финансирования на 110 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Предприниматели смогут приобрести на эти средства оборудование, недвижимость и транспорт, пополнят оборотные средства.
Мужчина изучает документы - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Около 700 кировских бизнесменов получили льготные кредиты в 2023 году
13 марта, 17:45
Поддержку получили предприятия обрабатывающего производства, сельского хозяйства и торговли. Финансовая господдержка является самой востребованной формой, которой пользуются субъекты МСП по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
«
"Кировские компании оценили удобство и прозрачность прохождения процедур получения финансовой поддержки, качество консультаций, работу кредитных экспертов на всех этапах оформления займа", – сказал директор регионального центра "Мой бизнес" Владимир Скобелкин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что немаловажным фактором является отсутствие каких-либо дополнительных расходов, связанных с получением микрозайма.
Кировские предприниматели могут получить кредитование не только через центр "Мой бизнес", но через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ.
Исполнители брейк-данс - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Кировский бизнесмен благодаря нацпроекту планирует открыть студию танцев
10 апреля, 19:50
 
Твой бизнесКировская областьРоссияТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Нацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала