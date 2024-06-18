https://ria.ru/20240618/zavod-1953732991.html

Нижегородский литейный завод увеличит скорость работы на 18% по нацпроекту

Нижегородский литейный завод увеличит скорость работы на 18% по нацпроекту - РИА Новости, 18.06.2024

Нижегородский литейный завод увеличит скорость работы на 18% по нацпроекту

В Нижегородской области завод по литью цветных металлов, пластмасс, механообработки и сборки готовых изделий благодаря национальному проекту "Производительность РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:01

2024-06-18T17:01

2024-06-18T17:01

твой бизнес

технологии

нижегородская область

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953738470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d834ad62b3bc1ff2799349cb2ff4d7b1.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Нижегородской области завод по литью цветных металлов, пластмасс, механообработки и сборки готовых изделий благодаря национальному проекту "Производительность труда" сможет увеличить скорость работы на пилотном потоке более чем на 18%, сообщает пресс-служба правительства региона. Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками арзамасского ООО "Литейно-механического завода "Старт" подвели промежуточные итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" в компании. Они провели аудит и выявили 17 "узких" мест. "Эксперты проанализировали работу компании и совместно с сотрудниками предприятия выбрали пилотный поток — производство деталей из заготовок, полученных методом литья под давлением. У предприятия был запрос на снижение себестоимости производства и увеличение конкурентоспособности этого товара", — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что, по предварительным прогнозам экспертов РЦК, через три месяца время протекания процесса изготовления продукции на пилотном потоке снизится не менее чем на 18%. Среди "узких" мест - ожидание транспортировки деталей к участку упаковки, излишние перемещения, потеря времени на поиск сопроводительной документации. Также эксперты обучили бережливым технологиям 10 сотрудников компании и подготовили внутреннего тренера, который в дальнейшем сможет самостоятельно проводить обучение персонала основам бережливого производства. Подробные консультации по участию в нацпроекте можно получить в центре "Мой бизнес".

https://ria.ru/20240126/filial-1923729294.html

https://ria.ru/20240422/proekt-1941565606.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, нижегородская область, твой бизнес – новости