https://ria.ru/20240618/zavod-1953732991.html
Нижегородский литейный завод увеличит скорость работы на 18% по нацпроекту
Нижегородский литейный завод увеличит скорость работы на 18% по нацпроекту - РИА Новости, 18.06.2024
Нижегородский литейный завод увеличит скорость работы на 18% по нацпроекту
В Нижегородской области завод по литью цветных металлов, пластмасс, механообработки и сборки готовых изделий благодаря национальному проекту "Производительность РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:01
2024-06-18T17:01
2024-06-18T17:01
твой бизнес
технологии
нижегородская область
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953738470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d834ad62b3bc1ff2799349cb2ff4d7b1.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Нижегородской области завод по литью цветных металлов, пластмасс, механообработки и сборки готовых изделий благодаря национальному проекту "Производительность труда" сможет увеличить скорость работы на пилотном потоке более чем на 18%, сообщает пресс-служба правительства региона. Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками арзамасского ООО "Литейно-механического завода "Старт" подвели промежуточные итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" в компании. Они провели аудит и выявили 17 "узких" мест. "Эксперты проанализировали работу компании и совместно с сотрудниками предприятия выбрали пилотный поток — производство деталей из заготовок, полученных методом литья под давлением. У предприятия был запрос на снижение себестоимости производства и увеличение конкурентоспособности этого товара", — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что, по предварительным прогнозам экспертов РЦК, через три месяца время протекания процесса изготовления продукции на пилотном потоке снизится не менее чем на 18%. Среди "узких" мест - ожидание транспортировки деталей к участку упаковки, излишние перемещения, потеря времени на поиск сопроводительной документации. Также эксперты обучили бережливым технологиям 10 сотрудников компании и подготовили внутреннего тренера, который в дальнейшем сможет самостоятельно проводить обучение персонала основам бережливого производства. Подробные консультации по участию в нацпроекте можно получить в центре "Мой бизнес".
https://ria.ru/20240126/filial-1923729294.html
https://ria.ru/20240422/proekt-1941565606.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953738470_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1ee9e2a76466aafd4303447bc5dc542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, нижегородская область, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Технологии, Нижегородская область, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Нижегородской области завод по литью цветных металлов, пластмасс, механообработки и сборки готовых изделий благодаря национальному проекту "Производительность труда" сможет увеличить скорость работы на пилотном потоке более чем на 18%, сообщает пресс-служба правительства региона.
Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками арзамасского ООО "Литейно-механического завода "Старт" подвели промежуточные итоги внедрения инструментов нацпроекта
"Производительность труда" в компании. Они провели аудит и выявили 17 "узких" мест.
«
"Эксперты проанализировали работу компании и совместно с сотрудниками предприятия выбрали пилотный поток — производство деталей из заготовок, полученных методом литья под давлением. У предприятия был запрос на снижение себестоимости производства и увеличение конкурентоспособности этого товара", — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что, по предварительным прогнозам экспертов РЦК, через три месяца время протекания процесса изготовления продукции на пилотном потоке снизится не менее чем на 18%.
Среди "узких" мест - ожидание транспортировки деталей к участку упаковки, излишние перемещения, потеря времени на поиск сопроводительной документации.
Также эксперты обучили бережливым технологиям 10 сотрудников компании и подготовили внутреннего тренера, который в дальнейшем сможет самостоятельно проводить обучение персонала основам бережливого производства.
Подробные консультации по участию в нацпроекте можно получить в центре "Мой бизнес".