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СК завел дела на руководителей Красноярского алюминиевого завода - РИА Новости, 18.06.2024
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15:25 18.06.2024 (обновлено: 15:42 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/zavod-1953696391.html
СК завел дела на руководителей Красноярского алюминиевого завода
СК завел дела на руководителей Красноярского алюминиевого завода - РИА Новости, 18.06.2024
СК завел дела на руководителей Красноярского алюминиевого завода
Следственный комитет завел дела на трех руководителей Красноярского алюминиевого завода, принадлежащего "Русалу", о коммерческом подкупе на сумму более 15... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:25
2024-06-18T15:42
происшествия
россия
красноярский край
республика хакасия
красноярский алюминиевый завод
русал
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 18 июн – РИА Новости. Следственный комитет завел дела на трех руководителей Красноярского алюминиевого завода, принадлежащего "Русалу", о коммерческом подкупе на сумму более 15 миллионов рублей за допуск к поставкам на их предприятие химической продукции одной московской компании, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. "По предварительной версии следствия, в период с 2017 года по июнь 2022 года, действуя в интересах своей организации, двое руководителей московской химической производственной компании через двоих посредников и лично незаконно передавали денежные средства троим сотрудникам руководящего состава структурных подразделений Красноярского алюминиевого завода. Коммерческие подкупы предназначались за обеспечение прохождения испытаний и аттестации продукции химической производственной компании для последующих поставок на алюминиевый завод", - говорится в сообщении. "За указанный период времени, действуя по договоренности с представителями химической производственной компании, подозреваемые получили от них в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общей сумме более 15 миллионов рублей", - добавляет следственное управление. "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено три уголовных дела в отношении двоих руководителей химической производственной компании, двоих посредников и троих сотрудников руководящего состава металлургического завода. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 204 (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере), ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере)", - указывается в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о руководителях структурного подразделения "Русала" в Красноярском крае – Красноярского алюминиевого завода. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проводятся обыски, допросы подозреваемых и свидетелей.
https://ria.ru/20231214/figuranty-1915673038.html
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происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, красноярский алюминиевый завод, русал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Республика Хакасия, Красноярский алюминиевый завод, Русал, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дела на руководителей Красноярского алюминиевого завода

СК заподозрил трех руководителей Красноярского алюминиевого завода в подкупе

© РИА Новости / Виталий Безруких | Перейти в медиабанкКрасноярский алюминиевый завод (ОАО "КрАЗ")
Красноярский алюминиевый завод (ОАО КрАЗ) - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Виталий Безруких
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Красноярский алюминиевый завод (ОАО "КрАЗ"). Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 июн – РИА Новости. Следственный комитет завел дела на трех руководителей Красноярского алюминиевого завода, принадлежащего "Русалу", о коммерческом подкупе на сумму более 15 миллионов рублей за допуск к поставкам на их предприятие химической продукции одной московской компании, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"По предварительной версии следствия, в период с 2017 года по июнь 2022 года, действуя в интересах своей организации, двое руководителей московской химической производственной компании через двоих посредников и лично незаконно передавали денежные средства троим сотрудникам руководящего состава структурных подразделений Красноярского алюминиевого завода. Коммерческие подкупы предназначались за обеспечение прохождения испытаний и аттестации продукции химической производственной компании для последующих поставок на алюминиевый завод", - говорится в сообщении.
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"За указанный период времени, действуя по договоренности с представителями химической производственной компании, подозреваемые получили от них в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общей сумме более 15 миллионов рублей", - добавляет следственное управление.
"ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено три уголовных дела в отношении двоих руководителей химической производственной компании, двоих посредников и троих сотрудников руководящего состава металлургического завода. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 204 (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере), ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере)", - указывается в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о руководителях структурного подразделения "Русала" в Красноярском крае – Красноярского алюминиевого завода.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проводятся обыски, допросы подозреваемых и свидетелей.
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ПроисшествияРоссияКрасноярский крайРеспублика ХакасияКрасноярский алюминиевый заводРусалСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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