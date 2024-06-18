https://ria.ru/20240618/zavod-1953696391.html

СК завел дела на руководителей Красноярского алюминиевого завода

СК завел дела на руководителей Красноярского алюминиевого завода - РИА Новости, 18.06.2024

СК завел дела на руководителей Красноярского алюминиевого завода

Следственный комитет завел дела на трех руководителей Красноярского алюминиевого завода, принадлежащего "Русалу", о коммерческом подкупе на сумму более 15... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:25

2024-06-18T15:25

2024-06-18T15:42

происшествия

россия

красноярский край

республика хакасия

красноярский алюминиевый завод

русал

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 18 июн – РИА Новости. Следственный комитет завел дела на трех руководителей Красноярского алюминиевого завода, принадлежащего "Русалу", о коммерческом подкупе на сумму более 15 миллионов рублей за допуск к поставкам на их предприятие химической продукции одной московской компании, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. "По предварительной версии следствия, в период с 2017 года по июнь 2022 года, действуя в интересах своей организации, двое руководителей московской химической производственной компании через двоих посредников и лично незаконно передавали денежные средства троим сотрудникам руководящего состава структурных подразделений Красноярского алюминиевого завода. Коммерческие подкупы предназначались за обеспечение прохождения испытаний и аттестации продукции химической производственной компании для последующих поставок на алюминиевый завод", - говорится в сообщении. "За указанный период времени, действуя по договоренности с представителями химической производственной компании, подозреваемые получили от них в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общей сумме более 15 миллионов рублей", - добавляет следственное управление. "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено три уголовных дела в отношении двоих руководителей химической производственной компании, двоих посредников и троих сотрудников руководящего состава металлургического завода. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 204 (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере), ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере)", - указывается в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о руководителях структурного подразделения "Русала" в Красноярском крае – Красноярского алюминиевого завода. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проводятся обыски, допросы подозреваемых и свидетелей.

https://ria.ru/20231214/figuranty-1915673038.html

https://ria.ru/20240614/sk-1952765645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, красноярский алюминиевый завод, русал, следственный комитет россии (ск рф)