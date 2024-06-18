https://ria.ru/20240618/zaporozhe-1953725632.html

Рогов рассказал, как в Запорожье называют сотрудников ТЦК и полицейских

Рогов рассказал, как в Запорожье называют сотрудников ТЦК и полицейских - РИА Новости, 18.06.2024

Рогов рассказал, как в Запорожье называют сотрудников ТЦК и полицейских

Во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье местное население прозвало сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов – ред.) "оливками",... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:27

2024-06-18T16:27

2024-06-18T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье местное население прозвало сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов – ред.) "оливками", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что киевские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях Украины, а также на подконтрольной им части Запорожской области. По его словам, в Запорожье прибыли дополнительные группы сотрудников ТЦК из западных областей Украины. Город разбит на сектора для отлова людей в рамках насильственной мобилизации. "Тэцэкашники работают в сопровождении отрядов украинской полиции. Первых в городе за цвет формы прозвали "зеленые" или "оливки", вторых – "черные" или "семечки". Эти прозвища придуманы местными жителями для оповещения и информирования друг друга, а также координации действий, чтобы не попасть в руки украинских оккупантов. Запорожцы создают чаты, в которых предупреждают друг друга об облавах и блок-постах, на которых тэцекашники и полицаи отлавливают местных жителей", - сказал Рогов. По его словам, идет самоорганизация местного населения против произвола украинских нацистов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240618/zaporozhe-1953640568.html

https://ria.ru/20240618/prigovor-1953677497.html

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