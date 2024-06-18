Рогов рассказал, как в Запорожье называют сотрудников ТЦК и полицейских
Рогов: в Запорожье сотрудников ТЦК и полиции прозвали "оливками" и "семечками"
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье местное население прозвало сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов – ред.) "оливками", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что киевские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях Украины, а также на подконтрольной им части Запорожской области. По его словам, в Запорожье прибыли дополнительные группы сотрудников ТЦК из западных областей Украины. Город разбит на сектора для отлова людей в рамках насильственной мобилизации.
"Тэцэкашники работают в сопровождении отрядов украинской полиции. Первых в городе за цвет формы прозвали "зеленые" или "оливки", вторых – "черные" или "семечки". Эти прозвища придуманы местными жителями для оповещения и информирования друг друга, а также координации действий, чтобы не попасть в руки украинских оккупантов. Запорожцы создают чаты, в которых предупреждают друг друга об облавах и блок-постах, на которых тэцекашники и полицаи отлавливают местных жителей", - сказал Рогов.
По его словам, идет самоорганизация местного населения против произвола украинских нацистов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.