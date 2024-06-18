https://ria.ru/20240618/zaporozhe-1953640568.html

Запорожье разбили на сектора для отлова людей в ВСУ, заявил Рогов

Запорожье разбили на сектора для отлова людей в ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 18.06.2024

Запорожье разбили на сектора для отлова людей в ВСУ, заявил Рогов

Временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье разбили на сектора для отлова людей в рамках насильственной мобилизации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:00

2024-06-18T13:00

2024-06-18T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье разбили на сектора для отлова людей в рамках насильственной мобилизации, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что киевские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях Украины, а также на подконтрольной им части Запорожской области. "В Запорожье прибыли дополнительные группы сотрудников ТЦК (аналог военкоматов – ред.). В основном из подконтрольных киевскому режиму западных областей Украины. Город разбит на сектора, замечено свыше сотни кочующих постов, которые вылавливают запорожцев", - сказал Рогов агентству. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240515/kherson-1946203195.html

https://ria.ru/20240611/draka-1952232390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины