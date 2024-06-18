https://ria.ru/20240618/zaderzhanie-1953791196.html
СК задержал журналиста издания Sota Vision* Кригера
СК задержал журналиста издания Sota Vision* Кригера - РИА Новости, 18.06.2024
СК задержал журналиста издания Sota Vision* Кригера
Следствие задержало и просит арестовать журналиста издания Sota Vision* (признано иноагентом) Артема Кригера за участие в экстремистском сообществе. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:13
2024-06-18T19:13
2024-06-18T19:13
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следствие задержало и просит арестовать журналиста издания Sota Vision* (признано иноагентом) Артема Кригера за участие в экстремистском сообществе. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Кригера меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали РИА Новости в Басманном суде Москвы. По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Как сообщила Sota Vision*, Кригеру вменяется сотрудничество с ФБК** (организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская). Там также высказали уверенность, что он не сотрудничал с этой организацией "чтобы не подвергать себя и коллег очевидным рискам".* Организация признана в России иностранным агентом** Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК задержал журналиста издания Sota Vision* Кригера
СК задержал журналиста издания Sota Vision Кригера за сотрудничество с ФБК
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следствие задержало и просит арестовать журналиста издания Sota Vision* (признано иноагентом) Артема Кригера за участие в экстремистском сообществе.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Кригера меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали РИА Новости в Басманном суде Москвы
.
По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Как сообщила Sota Vision*, Кригеру вменяется сотрудничество с ФБК** (организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская). Там также высказали уверенность, что он не сотрудничал с этой организацией "чтобы не подвергать себя и коллег очевидным рискам".
* Организация признана в России иностранным агентом
** Экстремистская организация, запрещена в России