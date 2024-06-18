https://ria.ru/20240618/zaderzhanie-1953751558.html

В Ижевске задержали местного жителя, готовившего диверсию на объекте ОПК

В Ижевске задержали местного жителя, готовившего диверсию на объекте ОПК - РИА Новости, 18.06.2024

В Ижевске задержали местного жителя, готовившего диверсию на объекте ОПК

Сотрудники УФСБ по Удмуртии задержали в Ижевске местного жителя, который готовил диверсию на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:15

2024-06-18T17:15

2024-06-18T17:15

происшествия

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Удмуртии задержали в Ижевске местного жителя, который готовил диверсию на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба ведомства. "УФСБ России по Удмуртской Республике пресечена деятельность жителя региона, осуществлявшего приготовление к совершению диверсионного акта на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса г. Ижевска", - говорится в сообщении. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Содействие диверсионной деятельности". Ведутся дальнейшие следственные действия, информирует ведомство. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240403/fsb-1937592290.html

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)