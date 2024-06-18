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В Ижевске задержали местного жителя, готовившего диверсию на объекте ОПК - РИА Новости, 18.06.2024
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17:15 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/zaderzhanie-1953751558.html
В Ижевске задержали местного жителя, готовившего диверсию на объекте ОПК
В Ижевске задержали местного жителя, готовившего диверсию на объекте ОПК - РИА Новости, 18.06.2024
В Ижевске задержали местного жителя, готовившего диверсию на объекте ОПК
Сотрудники УФСБ по Удмуртии задержали в Ижевске местного жителя, который готовил диверсию на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:15
2024-06-18T17:15
происшествия
россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Удмуртии задержали в Ижевске местного жителя, который готовил диверсию на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба ведомства. "УФСБ России по Удмуртской Республике пресечена деятельность жителя региона, осуществлявшего приготовление к совершению диверсионного акта на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса г. Ижевска", - говорится в сообщении. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Содействие диверсионной деятельности". Ведутся дальнейшие следственные действия, информирует ведомство. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240403/fsb-1937592290.html
россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Россия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Ижевске задержали местного жителя, готовившего диверсию на объекте ОПК

ФСБ заявила о задержании жителя Ижевска, готовившего диверсию на предприятии ОПК

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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УФА, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Удмуртии задержали в Ижевске местного жителя, который готовил диверсию на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба ведомства.
"УФСБ России по Удмуртской Республике пресечена деятельность жителя региона, осуществлявшего приготовление к совершению диверсионного акта на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса г. Ижевска", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Содействие диверсионной деятельности". Ведутся дальнейшие следственные действия, информирует ведомство.
За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияРоссияИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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