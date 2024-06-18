https://ria.ru/20240618/zaderzhanie-1953751558.html
В Ижевске задержали местного жителя, готовившего диверсию на объекте ОПК
В Ижевске задержали местного жителя, готовившего диверсию на объекте ОПК - РИА Новости, 18.06.2024
В Ижевске задержали местного жителя, готовившего диверсию на объекте ОПК
Сотрудники УФСБ по Удмуртии задержали в Ижевске местного жителя, который готовил диверсию на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:15
2024-06-18T17:15
2024-06-18T17:15
происшествия
россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
УФА, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Удмуртии задержали в Ижевске местного жителя, который готовил диверсию на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба ведомства. "УФСБ России по Удмуртской Республике пресечена деятельность жителя региона, осуществлявшего приготовление к совершению диверсионного акта на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса г. Ижевска", - говорится в сообщении. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Содействие диверсионной деятельности". Ведутся дальнейшие следственные действия, информирует ведомство. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240403/fsb-1937592290.html
россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Россия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Ижевске задержали местного жителя, готовившего диверсию на объекте ОПК
ФСБ заявила о задержании жителя Ижевска, готовившего диверсию на предприятии ОПК