https://ria.ru/20240618/zaderzhanie-1953552924.html
Во Владивостоке задержали подозреваемых в изнасиловании девушки
Во Владивостоке задержали подозреваемых в изнасиловании девушки - РИА Новости, 18.06.2024
Во Владивостоке задержали подозреваемых в изнасиловании девушки
Пятеро граждан одной из республик Средней Азии задержаны в аэропорту Владивостока по подозрению в изнасиловании девушки на местном пляже, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T02:20
2024-06-18T02:20
2024-06-18T05:54
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Пятеро граждан одной из республик Средней Азии задержаны в аэропорту Владивостока по подозрению в изнасиловании девушки на местном пляже, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю. "В дежурную часть отдела полиции по Владивостоку поступило сообщение местной жительницы о совершении в отношении нее тяжкого преступления. Около кафе в районе бухты Лазурная неизвестные, угрожая ножом, совершили насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник. По его словам, сотрудники уголовного розыска в международном аэропорту Владивостока задержали четверых граждан одной из республик Средней Азии, которые планировали скрыться за пределы РФ. Ещё один подозреваемый задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Владивостока. Как сообщает региональное СУСК РФ, возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора и нарушении ее половой неприкосновенности группой мигрантов по п. "а,б" ч. 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование". Следователи ходатайствуют перед судом о заключении мужчин под стражу.Следователи также проверят законность пребывания подозреваемых на территории РФ с последующей дачей уголовно-правовой оценки должностным лицам и лицам из числа местных жителей, способствовавших их легализации в России.
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происшествия, россия, владивосток, средняя азия
Происшествия, Россия, Владивосток, Средняя Азия
Во Владивостоке задержали подозреваемых в изнасиловании девушки
Во Владивостоке задержали пять мигрантов по подозрению в изнасиловании девушки
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Пятеро граждан одной из республик Средней Азии задержаны в аэропорту Владивостока по подозрению в изнасиловании девушки на местном пляже, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
"В дежурную часть отдела полиции по Владивостоку поступило сообщение местной жительницы о совершении в отношении нее тяжкого преступления. Около кафе в районе бухты Лазурная неизвестные, угрожая ножом, совершили насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник.
По его словам, сотрудники уголовного розыска в международном аэропорту Владивостока задержали четверых граждан одной из республик Средней Азии, которые планировали скрыться за пределы РФ. Ещё один подозреваемый задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Владивостока.
Как сообщает региональное СУСК РФ, возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора и нарушении ее половой неприкосновенности группой мигрантов по п. "а,б" ч. 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование". Следователи ходатайствуют перед судом о заключении мужчин под стражу.
Следователи также проверят законность пребывания подозреваемых на территории РФ с последующей дачей уголовно-правовой оценки должностным лицам и лицам из числа местных жителей, способствовавших их легализации в России.