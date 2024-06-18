https://ria.ru/20240618/yakutiya-1953700681.html

В Якутии на поддержку бойцов СВО и их семей направили 9,5 миллиарда рублей

В Якутии на поддержку бойцов СВО и их семей направили 9,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 18.06.2024

В Якутии на поддержку бойцов СВО и их семей направили 9,5 миллиарда рублей

Порядка 9,5 миллиарда рублей направили в Якутии на меры поддержки бойцов СВО и их семей, сказал глава региона Айсен Николаев на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:36

2024-06-18T15:36

2024-06-18T15:36

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

айсен николаев

владимир путин

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Порядка 9,5 миллиарда рублей направили в Якутии на меры поддержки бойцов СВО и их семей, сказал глава региона Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Николаева, в Якутии проводится большая работа по поддержке бойцов специальной военной операции. С начала СВО работает единый координационный центр, через который из республики доставляется необходимый груз в опорные пункты в новых регионах страны, в зону спецоперации. У региона налажены каналы доставки снаряжения непосредственно до воинских частей. "Всего порядка 9,5 миллиарда рублей мы направили на меры поддержки военнослужащих и их семей. Также по материальной поддержке постоянно работаем с командованием Восточного военного округа... Фонд "Защитники Отечества" у нас хорошо работает. Езжу в районы, встречаюсь с членами семей военнослужащих. И считаю, что создание такого фонда было правильным. Надо относиться к людям бережно и все вопросы принимать, помогать", - сказал глава республики. Ранее сообщалось, что республика поставила в зону спецоперации квадроциклы, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в том числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция и беспилотные летательные аппараты.

https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912599179.html

https://ria.ru/20240314/svo-1933040483.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, айсен николаев, владимир путин