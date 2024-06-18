В Якутии на поддержку бойцов СВО и их семей направили 9,5 миллиарда рублей
Глава Якутии Николаев: на поддержку бойцов СВО направили 9,5 миллиарда рублей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Порядка 9,5 миллиарда рублей направили в Якутии на меры поддержки бойцов СВО и их семей, сказал глава региона Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Николаева, в Якутии проводится большая работа по поддержке бойцов специальной военной операции. С начала СВО работает единый координационный центр, через который из республики доставляется необходимый груз в опорные пункты в новых регионах страны, в зону спецоперации. У региона налажены каналы доставки снаряжения непосредственно до воинских частей.
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"Всего порядка 9,5 миллиарда рублей мы направили на меры поддержки военнослужащих и их семей. Также по материальной поддержке постоянно работаем с командованием Восточного военного округа... Фонд "Защитники Отечества" у нас хорошо работает. Езжу в районы, встречаюсь с членами семей военнослужащих. И считаю, что создание такого фонда было правильным. Надо относиться к людям бережно и все вопросы принимать, помогать", - сказал глава республики.
Ранее сообщалось, что республика поставила в зону спецоперации квадроциклы, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в том числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция и беспилотные летательные аппараты.