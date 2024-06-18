https://ria.ru/20240618/yakutiya-1953675056.html
Путин отметил хорошие демографические показатели в Якутии
Путин отметил хорошие демографические показатели в Якутии - РИА Новости, 18.06.2024
Путин отметил хорошие демографические показатели в Якутии
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым отметил хорошие демографические показатели в регионе, обратил... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:35
2024-06-18T14:35
2024-06-18T14:45
общество
россия
владимир путин
айсен николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915739510_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_821a7d7902a9c39cf92d4efa2b8cef9e.jpg
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым отметил хорошие демографические показатели в регионе, обратил внимание на естественный прирост населения."Демографические показатели хорошие, конечно. Естественный прирост плюс 3,5, коэффициент рождаемости - 11,2, ожидаемая продолжительность жизни - 73,55 и общая смертность 7,7, тоже значительно ниже, чем по стране", - сказал Путин.Он отметил, что, в целом, все демографические показатели лучше, чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20240618/putin-1953621019.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915739510_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_0f94908d280442e1f79eb6fcc63d9ae1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, айсен николаев
Общество, Россия, Владимир Путин, Айсен Николаев
Путин отметил хорошие демографические показатели в Якутии
Путин обратил внимание на естественный прирост населения в Якутии
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым отметил хорошие демографические показатели в регионе, обратил внимание на естественный прирост населения.
"Демографические показатели хорошие, конечно. Естественный прирост плюс 3,5, коэффициент рождаемости - 11,2, ожидаемая продолжительность жизни - 73,55 и общая смертность 7,7, тоже значительно ниже, чем по стране", - сказал Путин.
Он отметил, что, в целом, все демографические показатели лучше, чем в среднем по стране.