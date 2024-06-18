Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил хорошие демографические показатели в Якутии - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 18.06.2024 (обновлено: 14:45 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/yakutiya-1953675056.html
Путин отметил хорошие демографические показатели в Якутии
Путин отметил хорошие демографические показатели в Якутии - РИА Новости, 18.06.2024
Путин отметил хорошие демографические показатели в Якутии
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым отметил хорошие демографические показатели в регионе, обратил... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:35
2024-06-18T14:45
общество
россия
владимир путин
айсен николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915739510_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_821a7d7902a9c39cf92d4efa2b8cef9e.jpg
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым отметил хорошие демографические показатели в регионе, обратил внимание на естественный прирост населения."Демографические показатели хорошие, конечно. Естественный прирост плюс 3,5, коэффициент рождаемости - 11,2, ожидаемая продолжительность жизни - 73,55 и общая смертность 7,7, тоже значительно ниже, чем по стране", - сказал Путин.Он отметил, что, в целом, все демографические показатели лучше, чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20240618/putin-1953621019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915739510_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_0f94908d280442e1f79eb6fcc63d9ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, айсен николаев
Общество, Россия, Владимир Путин, Айсен Николаев
Путин отметил хорошие демографические показатели в Якутии

Путин обратил внимание на естественный прирост населения в Якутии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым отметил хорошие демографические показатели в регионе, обратил внимание на естественный прирост населения.
"Демографические показатели хорошие, конечно. Естественный прирост плюс 3,5, коэффициент рождаемости - 11,2, ожидаемая продолжительность жизни - 73,55 и общая смертность 7,7, тоже значительно ниже, чем по стране", - сказал Путин.
Он отметил, что, в целом, все демографические показатели лучше, чем в среднем по стране.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время осмотра выставки IT и креативной индустрии в Якутске - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию
12:09
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАйсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала