https://ria.ru/20240618/yakutiya-1953675056.html

Путин отметил хорошие демографические показатели в Якутии

Путин отметил хорошие демографические показатели в Якутии - РИА Новости, 18.06.2024

Путин отметил хорошие демографические показатели в Якутии

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым отметил хорошие демографические показатели в регионе, обратил... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:35

2024-06-18T14:35

2024-06-18T14:45

общество

россия

владимир путин

айсен николаев

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым отметил хорошие демографические показатели в регионе, обратил внимание на естественный прирост населения."Демографические показатели хорошие, конечно. Естественный прирост плюс 3,5, коэффициент рождаемости - 11,2, ожидаемая продолжительность жизни - 73,55 и общая смертность 7,7, тоже значительно ниже, чем по стране", - сказал Путин.Он отметил, что, в целом, все демографические показатели лучше, чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20240618/putin-1953621019.html

россия

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общество, россия, владимир путин, айсен николаев