https://ria.ru/20240618/yadernoe-1953502559.html

"Цель понятна". НАТО анонсировала новый этап ядерной гонки

"Цель понятна". НАТО анонсировала новый этап ядерной гонки - РИА Новости, 18.06.2024

"Цель понятна". НАТО анонсировала новый этап ядерной гонки

Запад продолжает нагнетать обстановку вокруг оружия массового поражения. Генсек Североатлантического альянса сделал важное заявление. О том, что он предложил, — РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T08:00

2024-06-18T08:00

2024-06-18T08:03

в мире

китай

россия

йенс столтенберг

дмитрий песков

нато

министерство обороны сша

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Запад продолжает нагнетать обстановку вокруг оружия массового поражения. Генсек Североатлантического альянса сделал важное заявление. О том, что он предложил, — в материале РИА Новости.Не прошло и дняВ интервью британской The Telegraph Йенс Столтенберг сообщил о планах НАТО увеличить долю ядерного оружия в состоянии полной боевой готовности. Это, по его словам, уже обсуждается."Не буду вдаваться в оперативные подробности, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности, <…> но нам нужно консультироваться по этим вопросам. И мы это делаем", — подчеркнул он.И уточнил: цель НАТО — "мир без ядерного оружия". Но пока оно существует, его надо держать наготове.В Кремле это заявление сочли нагнетанием напряженности."То, что сказал господин Столтенберг, явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне (в Швейцарии. — Прим. ред.) и которую подписали далеко не все. Где как раз тоже говорится, если я не ошибаюсь, о недопустимости такой риторики", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Сам Путин ранее указывал, что Москва никогда не была инициатором ядерной эскалации, а все предпринимаемые Кремлем меры носят ответный характер.Не только Россия и КитайСреди угроз Столтенберг упомянул, помимо Москвы, Пекин — пояснив, что КНР активно наращивает ядерный арсенал, который, по его оценке, достигнет тысячи боеголовок к следующему десятилетию."И это означает, что в не очень далеком будущем НАТО, вероятно, столкнется с тем, чего раньше не было, а именно — с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием. И конечно, это влечет за собой последствия", — заключил он.Если же взглянуть на опубликованный недавно отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), выяснится, что ядерный потенциал усиливают не только Москва и Пекин."США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов, некоторые развернули новые системы вооружений", — говорится там.По данным SIPRI, всего в мире сейчас 12 121 ядерная боеголовка, 9585 находятся в состоянии боеготовности."Хотя общее число ядерных зарядов продолжает снижаться по мере постепенной утилизации оружия времен холодной войны, к сожалению, мы продолжаем наблюдать из года в год увеличение количества развернутых систем, — отметил директор института Дэн Смит. — Похоже, эта тенденция сохранится и, вероятно, усилится в ближайшие годы".В SIPRI подтверждают, что наиболее активен в этой сфере Китай, но и другие члены так называемого ядерного клуба не тратят время попусту. В частности, Великобритания планирует повысить запас боеголовок с 225 до 260. Франция продолжает работу над проектом атомной подводной лодки третьего поколения с баллистическими ракетами и создает новую крылатую ракету воздушного базирования.Это напрямую затрагивает Россию: когда в Кремле объявили о приостановке действия СНВ-III, среди главных причин назвали то, что соглашение учитывает оружие Москвы и Вашингтона, но не американских союзников — Лондона и Парижа.Наращивают арсенал и Индия с Пакистаном. При этом Дели все чаще, как отмечается в докладе SIPRI, делает это с оглядкой на Китай, вкладываясь в оружие большой дальности.Однако основные опасения специалистов связаны с эскалацией противостояния России и США вокруг Украины: на Москву и Вашингтон приходится 90 процентов общих запасов ядерного оружия."Подобного мы не видели со времен холодной войны, — сказал директор программы SIPRI по оружию массового поражения Уилфред Ван. — А ведь всего два года назад лидеры пяти крупнейших ядерных держав совместно подтвердили, что "ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать".Непростое обновлениеВпрочем, бравурная риторика Запада выглядит менее угрожающе, когда речь заходит о реальной модернизации вооружений. В частности, вся ядерная триада Соединенных Штатов сталкивается с трудностями.Наиболее очевидные проблемы с межконтинентальными баллистическими ракетами. Нынешние LGM-30 Minuteman III шахтного базирования, принятые на вооружение в 1970-х, стремительно стареют. Участились неудачные тренировочные пуски. Дорожает обслуживание: уже 482 миллиона долларов в год. Ожидалось, что к маю 2029-го их заменят МБР Sentinel, но в 2023-м сроки сдвинули на год, а затем в конгрессе и вовсе заговорили о возможном закрытии программы. Из-за роста расходов — с 96 миллиардов долларов до 117.Со стратегической авиацией тоже непросто: новый B-21 Raider пока существует только в одном экземпляре (из запланированной сотни) и проходит испытания. Основа авиационного флота с ядерным оружием — по-прежнему B-52, на которые устанавливаются современные двигатели. Эти самолеты в строю с 1955-го, и в Пентагоне не исключают, что они встретят свой столетний юбилей на службе.С подводными крейсерами стратегического назначения полегче. Нынешние субмарины класса "Огайо" заменят подлодками "Колумбия". Они и получат принятые в 1990-м на вооружение трехступенчатые БРПЛ UGM-133A Trident II. Хотя и тут — отставание от графика и раздувание бюджета.В Великобритании все гораздо хуже, чем в США. В феврале ракета Trident II D5, запущенная во время испытаний с атомной субмарины HMS Vanguard, упала в нескольких метрах от подводной лодки. На борту находился министр обороны Грант Шэппс.Тем не менее не стоит относиться к словам Столтенберга как к политической браваде. Недооценка готовности Запада к эскалации чревата печальными последствиями для всего мира.

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россия

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, китай, россия, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша, b-21 (стратегический бомбардировщик), b-52, франция, великобритания