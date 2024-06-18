https://ria.ru/20240618/vzyatki-1953749670.html

В Орле замглавврача роддома будут судить за получение взяток

В Орле замглавврача роддома будут судить за получение взяток - РИА Новости, 18.06.2024

В Орле замглавврача роддома будут судить за получение взяток

Заместителя главного врача и главного бухгалтера родильного дома в Орле будут судить за 58 эпизодов взяток на сумму более 8 миллионов рублей от сотрудников... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:09

2024-06-18T17:09

2024-06-18T17:59

происшествия

орел

россия

орловская область

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заместителя главного врача и главного бухгалтера родильного дома в Орле будут судить за 58 эпизодов взяток на сумму более 8 миллионов рублей от сотрудников роддома за покровительство и начисление премий, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону и областной прокуратуре. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача и главного бухгалтера БУЗ ОО "Родильный дом", обвиняемых в совершении 58 эпизодов преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)", – говорится в сообщении. По данным СУСК, с января 2019 по январь 2023 года обвиняемые получили взятки за покровительство по службе, в том числе за начислении премий и других стимулирующих выплат, от 58 сотрудников родильного дома. "Денежные средства они получали путем переводов на банковские счета, открытые на их имя, а также наличными. Всего за указанный период были получены взятки на общую сумму свыше 8 миллионов 690 тысяч рублей", - отметили в прокуратуре. В надзорном ведомстве добавили, что дело для рассмотрения направлено в Советский районный суд Орла.

https://realty.ria.ru/20240617/sud-1953330921.html

https://ria.ru/20240513/vzyatki-1945610174.html

орел

россия

орловская область

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происшествия, орел, россия, орловская область